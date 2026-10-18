Il presidente degli Stati Uniti: "Parigi deve chiudere le frontiere e riprendere il controllo, prima che sia troppo tardi"

"La Francia sta bruciando! L'immigrazione di persone provenienti da un mondo completamente diverso, persone con l'odio nel cuore, ha distrutto quel Paese un tempo grande". Donald Trump, con un post sul social Truth, si esprime così sugli ultimi disordini che hanno devastato la Francia, con scontri e saccheggi non solo a Parigi. Il presidente degli Stati Uniti esorta la Francia a "chiudere le frontiere e riprendere il controllo, prima che sia troppo tardi".

Nel day after, il presidente francese Emmanuel Macron pronuncerà un discorso alla nazione questa sera alle 20, secondo quanto annunciato dalla Presidenza della Repubblica. Il discorso avverrà dopo la riunione che il presidente ha convocato alle 17.30 all'Eliseo con il primo ministro e i ministri del governo per discutere le violenze che si sono registrate in tutto il paese a margine della mobilitazione di ieri contro il carovita.

Sono oltre 1800 le persone che sono state fermate durante le violenze e i saccheggi, rende noto oggi, con un post su X, il ministro dell'Interno, Laurent Nunez, aggiungendo anche che "al momento, oltre 500 agenti di polizia, gendarmi e vigili del fuoco sono rimasti feriti". Si tratta di un bilancio "purtroppo solo provvisorio". "I danni materiali sono considerevoli, soprattutto per diverse centinaia di commercianti", ha aggiunto, assicurando che "sono in corso indagini per identificare gli autori di questi atti affinché possano essere assicurati alla giustizia". "La Repubblica non cederà a coloro che cercano di imporre disordini e violenze", conclude Nunez annunciando che domani intende recarsi a Marsiglia.

E' stata confermata oggi la detenzione per 557 delle persone fermate ieri a Parigi durante le violenze e saccheggi, secondo quanto rendono noto dalla procura della capitale precisando che tra queste persone vi sono 151 minorenni, 318 maggiorenni, mentre per altri 25 non è ancora stata stabilità con certezza l'età.