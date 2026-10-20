Furfari (Plastics Recyclers Europe): "Investire in qualità per obiettivi Ue al 2030"

“Nonostante le difficoltà attuali del settore, le prospettive di crescita del mercato europeo del riciclo della plastica al 2030 restano importanti.” È quanto sottolinea Antonino Furfari, direttore generale di Plastics Recyclers Europe, intervenuto a Modena in occasione dell’inaugurazione di R3GID, il nuovo impianto di Aliplast per il riciclo delle plastiche rigide. “Le prospettive di crescita del mercato al 2030 sono importanti e per questo vediamo questo investimento di Aliplast come un importante traguardo”, ha dichiarato, definendolo una buona notizia per investire in qualità e innovazione e contribuire agli obiettivi europei. La crescita della domanda di materiali riciclati richiede un rafforzamento della capacità produttiva e standard elevati di qualità e tracciabilità. Per Furfari sarà inoltre necessario un intervento coordinato delle istituzioni per garantire condizioni di concorrenza equilibrate rispetto ai produttori extra Ue.

“Oggi è una situazione molto difficile perché ci stiamo confrontando con tantissime importazioni che vengono dal Far East”. Tra i principali fattori di svantaggio per gli operatori europei, Furfari ha indicato i costi energetici e ambientali e gli aiuti pubblici disponibili in altri mercati. “Se si produce al di fuori dell’Europa, i costi dell’energia sono all’80% meno cari”, ha affermato. Per sostenere la filiera europea, ha aggiunto, “bisogna avere una comunicazione tra la politica industriale e la politica economica per poter proteggere il mercato europeo e avere un level playing field con gli altri Paesi non europei”.