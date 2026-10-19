circle x black
Cerca nel sito
 

Giornata mondiale contro il cancro al seno, a Milano murale con Gioconda con mastectomia davanti all'Int

Realizzato da aleXsandro Palombo

L'opera di aleXsandro Palombo
L'opera di aleXsandro Palombo
Segui Adnkronos su Google
19 ottobre 2026 | 09.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una Gioconda con i segni di una doppia mastectomia è apparsa davanti all’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano (Int) nel nuovo murale di aleXsandro Palombo, realizzato in occasione della Giornata mondiale contro il cancro al seno. Il centro, comprehensive cancer center attivo dal 1928, è un punto di riferimento per la ricerca e la cura oncologica.

"L’opera reinterpreta la celebre Monna Lisa come una sopravvissuta, mentre scosta la veste rosa e mostra sul torace le cicatrici della mastectomia. Attraverso l’icona femminile - si legge in una nota - più conosciuta al mondo, Palombo porta così nello spazio pubblico i segni lasciati dalla chirurgia, ancora poco rappresentati, mettendo in relazione malattia, identità e trasformazione fisica. Il murale richiama inoltre l’attenzione sulla prevenzione, sugli screening e sulla diagnosi precoce. L'artista affronta anche le conseguenze che la malattia può avere sulla percezione di sé. In una società che espone continuamente il corpo femminile, l’opera inserisce nell’immaginario collettivo segni spesso confinati alla dimensione privata. Le cicatrici diventano così parte dell’immagine e richiamano una realtà che molte donne vivono dopo la mastectomia, contribuendo a contrastare lo stigma legato ai segni della chirurgia e a promuovere una riflessione sull’accettazione del proprio corpo e dei suoi cambiamenti".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Giornata contro cancro al seno a Milano murale Gioconda con mastectomia davanti all'Int Istituto Nazionale dei Tumori di Milano
Vedi anche
Schlein dice sì a Bonelli e Fratoianni: "Pd c'è per manifestazione unitaria"
Festa del Cinema di Roma, Bove: "Dopo l'arresto cardiaco ho imparato a fermarmi e capire come sto" - Video
Papa Leone dimesso dal Gemelli, le videonews dal nostro inviato
Proteste in Francia, tensioni e scontri nei cortei: le videonews dalla nostra inviata
Papa Leone lascia il Gemelli, le immagini dell'uscita del Santo Padre tra gli applausi dei fedeli
Festa del Cinema di Roma, giorno 5: grande attesa per Javier Bardem e Jenna Ortega - Videonews dalla nostra inviata
Crozza diventa Bersani, l'appello a Schlein-Conte e la stoccata a Renzi - Video
Papa Leone XIV ricoverato al Gemelli, la videonews della nostra inviata oggi 17 ottobre
Crans Montana, padre di Riccardo Minghetti: "Ragazzi sorridete come faceva lui" - Video
Crans Montana, padre di Riccardo Minghetti: "Nessuno è preparato ad affrontare perdita di un figlio" - Video
Milano, studenti occupano scuola Rozzano: il video dei bagni distrutti e della palestra imbrattata
Confalonieri a Myrta Confidential: "Giorgia Meloni è brava ma troppo polemica" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza