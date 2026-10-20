circle x black
Cerca nel sito
 

Milano, giovane investita da treno a Porta Garibaldi: solo lievi ferite

La giovane è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Niguarda

La stazione di Porta Garibaldi a Milano - (Ipa)
La stazione di Porta Garibaldi a Milano - (Ipa)
Segui Adnkronos su Google
20 ottobre 2026 | 11.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una ragazza di 23 anni è stata investita ieri sera da un treno presso la stazione di Porta Garibaldi, a Milano. L’incidente è avvenuto attorno alle 20.30 nel sottopasso della stazione, al binario 1. La ventenne ha riportato solo lievi ferite e non versa in pericolo di vita. La giovane è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Niguarda. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con quattro mezzi, la polizia ferroviaria e gli operatori sanitari del 118 che la hanno subito soccorsa.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
porta garibaldi
Vedi anche
Festa del Cinema di Roma, giorno 8: protagonisti la Gialappa's Band e l'attore Marco Bocci - Videonews dalla nostra inviata
Francesco Colella: "Dagli autotrasportatori alle violenze di piazza, indignato per il racconto di alcuni media" - Video
"Vi remigreremo tutti", tensione alla manifestazione dei giovani di centrodestra a Milano - Video
Sciopero autotrasportatori, scaffali vuoti in un supermercato a Palermo - Video
Guerriglia a Milano, i negozianti: "Abbiamo avuto paura, devono intervenire duramente" - Video
Francia, gli studenti bloccano l'accesso al Louvre - Video
Gli studenti albanesi contro Edi Rama, violenti scontri a Tirana - Video
Proteste in Francia, studenti bloccano il Louvre e arriva il coprifuoco in alcune città - Videonews
Da Milano a Bologna, i video degli scontri di piazza e degli assalti ai negozi
Ravetto: "Da Meloni attacchi quasi personali, ho provato amarezza" - Video
Operai ex Ilva bloccano aeroporto di Genova, le proteste dei passeggeri rimasti a terra - Video
Guerriglia Milano, Salvini in Duomo per ringraziare forze dell'ordine - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza