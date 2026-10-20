circle x black
Cerca nel sito
 

Lattuada (Otsuka): "Il cinema dà voce ai pazienti con angioedema ereditario"

'Con Aspettando Mr Hyde le storie di pazienti e medici ci aiutano a conoscere la malattia e a comprenderne l'impatto sulla vita quotidiana'

Alessandro Lattuada - Adnkronos
Alessandro Lattuada - Adnkronos
Segui Adnkronos su Google
20 ottobre 2026 | 18.46
Francesca Filippi
LETTURA: 1 minuti

"Otsuka, azienda farmaceutica giapponese con oltre 100 anni di storia, pone la ricerca e l'innovazione al centro della propria missione. Storicamente impegnata nell'ambito della salute mentale, negli ultimi anni ha ampliato il proprio focus sulle malattie rare, caratterizzate da numerosi bisogni clinici ancora insoddisfatti. Da qui la partecipazione al documentario 'Aspettando Mr Hyde', dedicato all’angioedema ereditario e alle esperienze di pazienti e medici". Lo ha detto Alessandro Lattuada, Managing Director di Otsuka Pharmaceutical Italy, in occasione della presentazione del documentario 'Aspettando Mr Hyde', alla Festa del Cinema di Roma. Realizzato da Donatella Romani e Roberto Amato, e prodotto da Telomero Produzioni con il contributo non condizionante di Otsuka Pharmaceutical, il film è un un viaggio attraverso le storie di pazienti e medici per raccontare la convivenza con una malattia rara.

"Il nostro linguaggio scientifico è preciso nel descrivere le patologie, ma non sempre riesce a renderle pienamente comprensibili. Il cinema può aiutarci a far conoscere una malattia e a comprenderne l’impatto sulla vita quotidiana", conclude Lattuada.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
malattie rare lattuada Otsuka angioedema ereditario documentario
Vedi anche
Maltempo in Sardegna, le immagini dei Vigili del Fuoco al lavoro
La preghiera dei soldati prima della battaglia, le immagini dall'Ucraina
'Che spettacolo l'Italia!', cinema protagonista del nuovo spot del ministero del turismo - Video
Assaltano un'armeria nel Cagliaritano, in un video le urla e gli spari nella notte
News to go
Scontri in Francia, il bottino dei saccheggi in vendita su piattaforme online
Festa del Cinema di Roma, giorno 8: protagonisti la Gialappa's Band e l'attore Marco Bocci - Videonews dalla nostra inviata
Francesco Colella: "Dagli autotrasportatori alle violenze di piazza, indignato per il racconto di alcuni media" - Video
"Vi remigreremo tutti", tensione alla manifestazione dei giovani di centrodestra a Milano - Video
Sciopero autotrasportatori, scaffali vuoti in un supermercato a Palermo - Video
Guerriglia a Milano, i negozianti: "Abbiamo avuto paura, devono intervenire duramente" - Video
Francia, gli studenti bloccano l'accesso al Louvre - Video
Gli studenti albanesi contro Edi Rama, violenti scontri a Tirana - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza