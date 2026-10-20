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Malore su volo Parigi-Roma, australiana muore dopo atterraggio d'emergenza a Zurigo

La donna, 61 anni, è stata prontamente assistita dall’equipaggio, insieme a due medici presenti tra i passeggeri, anche con l’utilizzo del defibrillatore. Purtroppo, però, non c’è stato niente da fare

Un volo Ita Airways - (Fotogramma)
Un volo Ita Airways - (Fotogramma)
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20 ottobre 2026 | 11.58
Martina Regis
LETTURA: 1 minuti

Malore a bordo di un volo Ita Airways, operato ieri 19 ottobre e diretto da Parigi a Roma, per una passeggera di nazionalità australiana. Lo confermano fonti della compagnia, spiegando che l’attivazione delle procedure di soccorso è stato immediata: la donna, 61 anni, è stata prontamente assistita dall’equipaggio, insieme a due medici presenti tra i passeggeri, anche con l’utilizzo del defibrillatore. Contestualmente, il pilota ha effettuato un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Zurigo, per consentire l’assistenza più rapida possibile. Purtroppo, però, non c’è stato niente da fare: la donna è deceduta in pista, sull’ambulanza aeroportuale a Zurigo.

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