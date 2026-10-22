La perturbazione atlantica responsabile delle diffuse precipitazioni dei giorni scorsi si sta progressivamente allontanando verso la Penisola Balcanica, favorendo un temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche sull'Italia

Tregua dal maltempo oggi giovedì 22 ottobre ma da domani venerdì 23 si cambia di nuovo con piogge a partire dal Nord-ovest. E nel weekend? La perturbazione atlantica responsabile delle diffuse precipitazioni dei giorni scorsi si sta progressivamente allontanando verso la Penisola Balcanica, favorendo un temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche sull'Italia.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che la fase di instabilità andrà esaurendosi, ma l'impianto sinottico autunnale favorirà presto l'ingresso di una nuova perturbazione a partire dai settori occidentali. Le ultime precipitazioni legate al sistema in transito interesseranno il Triveneto, la fascia costiera tirrenica e, a carattere locale, il Meridione. Entro la tarda mattinata di giovedì i fenomeni tenderanno ad attenuarsi ovunque, lasciando spazio a residue precipitazioni unicamente sul medio versante adriatico.

Contestualmente, si registrerà ancora una forte ventilazione dai quadranti settentrionali, con raffiche stimate fino a 60-70 km/h, in particolar modo sulle regioni meridionali peninsulari, in Sicilia e in Sardegna. Il quadro termico vedrà un lieve incremento di 1-2 gradi nei valori massimi su buona parte del Paese grazie al ritorno di ampie schiarite.

Meteo venerdì e weekend

La stabilizzazione atmosferica risulterà di breve durata. Nel corso di venerdì una nuova perturbazione atlantica raggiungerà l'Italia. A partire dalle ore pomeridiane le precipitazioni interesseranno il Nord-Ovest e localmente la Toscana; i fenomeni potrebbero risultare particolarmente intensi sulla Liguria di Levante, dove gli accumuli pluviometrici sono stimati oltre i 100 mm in 12 ore. A fronte di tali quantitativi, in merito alle potenziali criticità idrogeologiche, si rimanda alla consultazione dei bollettini ufficiali diramati dalla Protezione civile.

Durante il fine settimana il sistema frontale scivolerà verso sud-est. La giornata di sabato si presenterà spiccatamente variabile e a tratti ventosa, con condizioni di instabilità concentrate principalmente sulle regioni orientali (Triveneto e fascia adriatica) e in locale estensione verso il Sud. Le temperature massime registreranno una nuova, lieve flessione di 1-2 gradi.

Domenica l'assetto atmosferico garantirà tempo in prevalenza soleggiato, con residui addensamenti limitati alla fascia orientale e meridionale. Le temperature massime toccheranno valori localmente superiori ai 20°C. Per l'ultima settimana di ottobre, infine, i modelli matematici delineano una progressiva espansione del campo anticiclonico: questa configurazione favorirebbe condizioni maggiormente soleggiate e stabili su gran parte della Penisola, pur con possibili locali infiltrazioni instabili più probabili a carico delle regioni meridionali.

Nel dettaglio

Oggi, giovedì 22 ottobre - Al Nord: bel tempo prevalente. Al Centro: nubi irregolari con deboli e isolati piovaschi sul medio versante adriatico. Al Sud e sulle Isole: variabilità residua; ventilazione settentrionale intensa con raffiche fino a 60-70 km/h.

Domani, venerdì 23 ottobre - Al Nord: nuovo peggioramento a partire da ovest; possibili piogge intense dal pomeriggio sulla Liguria di Levante (accumuli stimati oltre 100 mm/12h) e precipitazioni diffuse sul resto del Nord-Ovest. Al Centro: nubi in progressivo aumento con piogge sparse in arrivo sulla Toscana. Al Sud e sulle Isole: tempo in prevalenza stabile e soleggiato.

Sabato 24 ottobre - Al Nord: instabilità al mattino sul Triveneto, ampie schiarite altrove. Al Centro: maltempo lungo la fascia adriatica. Al Sud e sulle Isole: nubi in transito con precipitazioni locali; ventilazione a tratti sostenuta e temperature in lieve calo di 1-2 gradi.

Tendenza: domenica in gran parte soleggiata con temperature massime in sensibile diminuzione; per la nuova settimana probabile espansione dell'alta pressione con tempo più asciutto, salvo disturbi al Sud.