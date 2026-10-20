Una strutturata perturbazione atlantica è in risalita da Spagna e Francia e si appresta a raggiungere il nostro Paese, determinando un'intensa fase di instabilità atmosferica a partire dai settori nord-occidentali

Maltempo in arrivo sull'Italia. Una strutturata perturbazione atlantica è infatti in risalita da Spagna e Francia e si appresta a raggiungere il nostro Paese, determinando un'intensa fase di instabilità atmosferica a partire dai settori nord-occidentali. Il transito di questo sistema frontale originerà precipitazioni diffuse e localmente persistenti, associate a una dinamica sinottica di particolare complessità.

L'assetto attuale deriva da un nucleo instabile originariamente sceso dal Mare del Nord verso la Francia durante la giornata di domenica. Questo sistema, seguendo una traiettoria da est verso ovest (dinamica definita moto retrogrado), si è portato verso il Golfo di Guascogna. In questa sede la depressione ha subito un'inversione della traiettoria, spinta nuovamente verso est a causa dell'interazione con un vasto fronte atlantico in discesa da Groenlandia e Islanda. Tale confluenza riporterà il sistema perturbato verso il suo naturale spostamento verso est, favorendo una rigenerazione della struttura depressionaria e orientandone il perno verso l’Italia, dove determinerà condizioni perturbate per le successive 48 ore sottolinea Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it,

Meteo martedì

La giornata di domani, martedì 21 ottobre, sarà caratterizzata da un marcato peggioramento al Nord-Ovest. L'attenzione si concentra in particolare sulla Liguria, settore per il quale, in merito alle potenziali criticità idrogeologiche, si rimanda alla consultazione dei bollettini ufficiali diramati dalla Protezione civile. L'interazione tra correnti miti e umide di Scirocco e flussi più freddi di Tramontana in discesa dalla Val Padana genererà una stazionaria linea di convergenza.

Questa dinamica favorirà fenomeni di elevata intensità e persistenza, con accumuli pluviometrici stimati oltre i 150 mm in 24 ore (quantitativi equivalenti alla media mensile del periodo), in particolare nei settori compresi tra le province di Savona e Genova. Al mattino le precipitazioni risulteranno più isolate sul Ponente ligure, per poi diffondersi e intensificarsi nel corso del pomeriggio, estendendosi con accumuli consistenti anche su Piemonte, Lombardia occidentale e coste toscane.

Contestualmente, si registreranno isolati rovesci e temporali su Sardegna e versanti ionici della Sicilia. Le regioni del Centro, in particolare l'entroterra toscano, l'Umbria e il Lazio, registreranno condizioni termiche marcatamente miti, con valori massimi compresi tra i 25 e i 26°C, prima di un progressivo peggioramento serale che coinvolgerà l'intero Nord-Est, i bacini tirrenici centrali e la Campania.

L'evoluzione da mercoledì

Per la giornata di mercoledì 22 ottobre si prospetta l'estensione delle precipitazioni verso est e sud-est. Si attendono piogge abbondanti sul Nord-Est (specie a nord del fiume Po), su Toscana, Umbria, Lazio e Campania, mentre si assisterà a un parallelo e graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche sulle regioni del Nord-Ovest.

La giornata di giovedì 23 garantirà una temporanea stabilizzazione atmosferica, con un generale esaurimento della fenomenologia e ampie schiarite. Tuttavia, si tratterà di una fase transitoria: già nel corso di venerdì è atteso l'ingresso di un nuovo sistema frontale che determinerà il ritorno delle precipitazioni. L'intera settimana si confermerà dunque dominata da una dinamica sinottica pienamente autunnale.

Nel dettaglio

Oggi, martedì 20 ottobre - Al Nord: marcato peggioramento al Nord-Ovest con precipitazioni persistenti e diffuse con accumuli abbondanti (oltre 150 mm/24h) in Liguria; dalla sera estensione dei fenomeni al Nord-Est. Al Centro: piogge su coste toscane; clima mite sui settori interni (25-26°C) ma con nubi in aumento e precipitazioni serali tra Toscana interna, Umbria e Lazio. Al Sud e sulle Isole: maltempo in Sardegna, piogge in arrivo sulla Sicilia; peggiora in nottata in Campania.

Domani, mercoledì 21 ottobre - Al Nord: graduale miglioramento al Nord-Ovest; precipitazioni diffuse sul Nord-Est, specie sul Triveneto. Al Centro: rovesci e piogge diffuse su Toscana, Umbria e Lazio. Al Sud e sulle Isole: precipitazioni in estensione dalla Campania al Basso Tirreno, variabile altrove.

Giovedì 22 ottobre - Al Nord: tempo in prevalenza stabile. Al Centro: residue condizioni di instabilità poi schiarite. Al Sud e sulle Isole: nuvolosità irregolare con piogge sparse, in progressivo esaurimento.

Tendenza - da venerdì nuovo peggioramento con ritorno delle precipitazioni a partire dai settori occidentali.