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Milano, studentessa Erasmus denuncia stupro: due sagome riprese dalle telecamere, è caccia agli aggressori

La ragazza tedesca, di 21 anni, ha denunciato di essere stata aggredita e violentata vicino al parco Trotter

Carabinieri - (Fotogramma)
Carabinieri - (Fotogramma)
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16 ottobre 2026 | 19.14
Antonietta Ferrante
LETTURA: 1 minuti

Due sagome maschili sono state riprese dalle telecamere nella zona di via Giacosa a Milano, vicino al parco Trotter, dove una studentessa tedesca di 21 anni, in Italia per il progetto Erasmus, all'alba di ieri, giovedì 15 ottobre, ha denunciato di essere stata aggredita e violentata. La giovane avrebbe trascorso la serata in giro per locali del centro, poi mentre stava rientrando nella camera di uno studentato poco distante è stata sorpresa alle spalle da due sconosciuti. La studentessa, ancora sotto choc, ha denunciato l'accaduto ai carabinieri e stamane si è sottoposta agli esami di routine alla clinica Mangiagalli. Non si esclude che nei prossimi giorni possa essere sentita dai titolari del fascicolo, i pubblici ministeri Letizia Mannella e Alfonso Serritiello. Dalla Germania, intanto, sono in arrivo i suoi genitori.

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Milano studentessa Erasmus stupro
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