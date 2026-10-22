Notarangelo (GBfoods Italia): "Nuova ricetta Saikebon di noodles con 100% ingredienti naturali"

In collaborazione con GBfoods

"Vogliamo mettere i consumatori al centro di tutto ciò che facciamo: oggi vanno sempre di più verso prodotti realizzati con ingredienti naturali, riconoscibili e di qualità: per questo la nuova ricetta di Saikebon è fatta con il 100% di ingredienti naturali, senza additivi né olio di palma, e ha un profilo nutrizionale migliorato rispetto alla precedente". Così Floriana Notarangelo, General Manager di GBfoods Italia, commentando il lancio della nuova ricetta di noodles con cui l'azienda - tra i principali player europei nel settore e leader in Italia - vuole contribuire a migliorare l'alimentazione di milioni di persone immettendo sul mercato cibi più sani e nutrizionalmente bilanciati.

"Il gusto è al centro di tutte le innovazioni che lanciamo - ha aggiunto Notarangelo - e infatti abbiamo voluto testare la ricetta su 6mila consumatori in Europa, che non solo ci hanno detto che il prodotto è buono come il precedente, ma addirittura in alcuni casi, in particolare per il gusto manzo, hanno preferito la nuova ricetta". Il lancio è stato celebrato "con una campagna audace, onesta e trasparente", ha spiegato la General Manager, che vede protagonista la ceo di GBfoods Europe, Miranda Visscher, "che ha voluto raccontare in prima persona il percorso di innovazione che ha portato allo sviluppo del prodotto. Nell'ambito dell'iniziativa inoltre, saranno direttamente coinvolti i consumatori", ha sottolineato. Dal 14 al 31 ottobre, gli italiani possono infatti inviare una fotografia delle ultime confezioni realizzate con la vecchia ricetta: in palio un montepremi di 100mila euro, che sarà suddiviso fra dieci fortunati vincitori.

Non si tratta, però, solo di un nuovo prodotto, ma di "un nuovo capitolo sia per il brand sia per l'azienda, una prima espressione della nostra missione 'Taste You Can Trust'", come ha spiegato Notarangelo. "Vogliamo coinvolgere tutti i prodotti del nostro portafoglio GBfoods, come dimostra anche la nuova campagna del Gran Brodo Star, prodotto realizzato con il 100% di ingredienti naturali che vuole reinventare una categoria iconica e storica in chiave più moderna e più desiderabile. L'obiettivo è continuare a innovare prodotti che fanno parte delle abitudini degli italiani, rispondendo alle nuove aspettative dei consumatori in termini di qualità, naturalità e gusto e invitare tutti ad assaggiarli", ha concluso la General Manager.