circle x black
Cerca nel sito
 

Papalia (Rettore Ucbm): "Human progetto condivisione idee nostra università con scuole"

‘Gli studenti hanno la possibilità di esprimere quali sono le loro passioni, la loro identità dal punto di vista professionale’

Rocco Papalia - Ufficio stampa
Rocco Papalia - Ufficio stampa
Segui Adnkronos su Google
22 ottobre 2026 | 16.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Siamo molto contenti di Human, è un progetto di condivisione delle idee della nostra università con il mondo delle scuole". Lo ha dichiarato Rocco Papalia, rettore dell’Università Campus Bio-Medico di Roma nel corso dell’evento intitolato 'Human, + Idee, persone e innovazioni delle professioni del futuro' tenutosi presso la Nuvola a Roma.

“Gli studenti hanno la possibilità di esprimere quali sono le loro passioni, la loro identità dal punto di vista professionale, cosa vogliono fare da grandi, capire qual è la scienza o la professione e il duro lavoro che si nasconde dietro la professione, ma allo stesso tempo possono dire le cose che mancano e quello che effettivamente vorrebbero che ci sia in università. Quindi è un confronto aperto, - ha continuato Papalia - perché come università noi puntiamo moltissimo ad assimilare, ad avere dei concetti nuovi dagli studenti, perché le loro volontà e i loro desideri sono quelli che esprimeranno le classi future. Quindi dobbiamo avere la possibilità anche di verticalizzare nuovi corsi di laurea che possano dare modo alla nostra università di esprimere meglio la professione del futuro, che in questi tempi di digitalizzazione e di intelligenza artificiale dovrà puntare sempre di più sulla persona umana”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Morgan: "Sanremo è un grande evento, ma manca la musica. De Martino? Ottimo ballerino" - Video
Tenta truffa del finto carabiniere ma chiama un militare vero e viene arrestato, l'audio della telefonata
A Napoli sfilano cittadini e camion, il corteo a sostegno degli autotrasportatori - Video
Caro carburanti, Schlein: "Governo non ha scuse, servono risposte e non si può più aspettare" - Video
Scontri Milano, Salvini: "Parà pronti con Lince e droni, mi auguro restino per anni" - Video
Caro carburanti, Schlein: "Governo venga in Parlamento a spiegare sue intenzioni' - Video
Blocchi dei tir svuotano scaffali dei supermercati - Video
Trump invita Melania a firmare un ordine esecutivo, ma la frase diventa un boomerang sul web - Video
Furto di farmaci oncologici al Pascale di Napoli, le immagini dei ladri all'opera
Pirelli e Ferrari insieme in India: "Qui l'Italia guarda al futuro" - Video
Scamarcio: "Proteste al Sud? Hanno ragione da vendere, servono misure serie e urgenti" - Video
Julianne Moore: "Quella volta che sul set non ho confessato di non saper guidare" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza