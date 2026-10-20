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Bimbo precipita dal balcone e il papà si lancia per salvarlo, illesi: tragedia sfiorata a Pordenone

Sono atterrati su una macchina parcheggiata: l'uomo è riuscito ad afferrarlo e a stringerlo a sé prima di finire sopra la vecchia utilitaria

Pronto soccorso - (IPa)
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20 ottobre 2026 | 11.53
Silvia Mancinelli
LETTURA: 2 minuti

Quando ha visto il figlio sporgersi dal balcone e cadere, non ci ha pensato due volte. Si è lanciato per salvarlo, precipitando con lui su una macchina parcheggiata e facendogli scudo col suo corpo. E' successo a Pordenone. Una storia a lieto fine, raccontata con un post sui social da Roberto Dall'Amico, primario del reparto di pediatria dell'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. "Quel che resta dell'auto è ancora nel cortile di casa. Quando ha visto il figlio di quattro anni correre sulla terrazza per saltare nel vuoto era troppo tardi per fermarlo. Si è lanciato sul bambino sapendo che sarebbe caduto anche lui. È riuscito ad afferrarlo e a stringerlo a sé prima di finire sopra la vecchia utilitaria. Sono stati dimessi dall'ospedale il giorno dopo. Non si sono fatti niente. L'utilitaria ci ha rimesso l'abitacolo, ma i due se la sono cavata con un grande spavento", ha scritto Dall'Amico.

"Il papà non ci ha pensato due volte a salvare il bambino anche se questo poteva costargli molto caro. È una storia finita bene. Che racconta come i bambini richiedono mille attenzioni. Che serve avere anche fortuna per non farsi male. Ma è soprattutto la storia di un genitore capace di rischiare la vita per quella del figlio. E' riuscito in una frazione di secondo a vincere uno dei riflessi più importanti che abbiamo per la nostra sopravvivenza. La paura che quello che stiamo per fare comporti dolore o metta a rischio la nostra vita. Esiste però una paura più grande che permette di agire con coraggio e determinazione. La paura di perdere un figlio. La paura che ha permesso a questo genitore di vincere la sua paura. La 'domanda' rimane sospesa dentro la mia testa mentre scrivo. Senza risposta. Quanti di noi avrebbero auto il coraggio di comportarsi nello stesso modo?".

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