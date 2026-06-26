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Addio al sesso tradizionale, su Pornhub i più cliccati sono i personaggi di cartoni e videogames

Al primo posto della classifica del sito per adulti la categoria 'Hentai', boom di visualizzazioni anche per i Pokemon

Super Mario - Ipa
Super Mario - Ipa
26 giugno 2026 | 12.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tutti pazzi per i Pokemon e Super Mario. Anche nel mondo del porno. I protagonisti delle carte da collezione a ruba in tutto il mondo spiccano tra le categorie più ambite - e in crescita perenne - nel sito per adulti Pornhub. Secondo le statistiche fornite dal sito all'Adnkronos, se 'Hentai', il genere di manga dai contenuti sessualmente espliciti, è il termine più cercato al mondo, i 'mostri tascabili' made in Japan, guidati da Pikachu, sono al quarto posto nella categoria 'Video Games', dove crescono anche gli 'One Piece'. Senza freni e in rapida salita verso la vetta della classifica, anche Super Mario. L'idraulico a caccia della sua principessa soppianta le blasonate pornodive, alimentando le fantasie in cerca di divertimento 'spinto'.

Ecco, quindi, che i protagonisti dell'intrattenimento che hanno prestato i loro volti a peluche e pupazzi, diventano loro stessi 'animati' in scene spinte per soli adulti. Nella classifica dei termini più cercati a livello mondiale sul contenitore hot di Pornhub, figurano, oltre a 'Hentai', all'ottavo posto 'Anime', i personaggi dei manga giapponesi, e 'Cosplay' e 'Animation' rispettivamente al quindicesimo e sedicesimo posto. L'italia 'tradizionalista' delle 'milf' e di 'amatoriale italiano' segue la tendenza e, al quarto posto prima delle 'mature' e delle 'latine', vede proprio gli 'Hentai'. (di Silvia Mancinelli)

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sesso porno pornhub video per adulti
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