Tutti pazzi per i Pokemon e Super Mario. Anche nel mondo del porno. I protagonisti delle carte da collezione a ruba in tutto il mondo spiccano tra le categorie più ambite - e in crescita perenne - nel sito per adulti Pornhub. Secondo le statistiche fornite dal sito all'Adnkronos, se 'Hentai', il genere di manga dai contenuti sessualmente espliciti, è il termine più cercato al mondo, i 'mostri tascabili' made in Japan, guidati da Pikachu, sono al quarto posto nella categoria 'Video Games', dove crescono anche gli 'One Piece'. Senza freni e in rapida salita verso la vetta della classifica, anche Super Mario. L'idraulico a caccia della sua principessa soppianta le blasonate pornodive, alimentando le fantasie in cerca di divertimento 'spinto'.

Ecco, quindi, che i protagonisti dell'intrattenimento che hanno prestato i loro volti a peluche e pupazzi, diventano loro stessi 'animati' in scene spinte per soli adulti. Nella classifica dei termini più cercati a livello mondiale sul contenitore hot di Pornhub, figurano, oltre a 'Hentai', all'ottavo posto 'Anime', i personaggi dei manga giapponesi, e 'Cosplay' e 'Animation' rispettivamente al quindicesimo e sedicesimo posto. L'italia 'tradizionalista' delle 'milf' e di 'amatoriale italiano' segue la tendenza e, al quarto posto prima delle 'mature' e delle 'latine', vede proprio gli 'Hentai'. (di Silvia Mancinelli)