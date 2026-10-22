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Sabatini (Usr Lazio): "Obiettivo è quello di guidare nostri ragazzi a trovare proprio percorso di vita"

‘Scuola e università non possono che lavorare insieme’

Anna Paola Sabatini - Ufficio stampa
Anna Paola Sabatini - Ufficio stampa
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22 ottobre 2026 | 16.53
Redazione Adnkronos
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“L'obiettivo è quello di guidare i nostri ragazzi, ormai alle ultime battute della scuola secondaria superiore, nel trovare quello che sarà il proprio percorso di vita, ovvero nel diventare consapevoli e acquisire strumenti necessari per trasformare le proprie aspirazioni, le proprie inclinazioni in un vero e proprio progetto di vita, un percorso che noi tecnicamente chiamiamo orientamento”. Lo ha dichiarato Anna Paola Sabatini, direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio nel corso dell’evento intitolato 'Human, + Idee, persone e innovazioni delle professioni del futuro' tenutosi presso la Nuvola a Roma.

“E in questo scuola e università non possono che lavorare insieme, in quanto la scuola è il luogo di provenienza, la sede in cui la scelta importante verrà fatta, ma l'università è poi il luogo di destinazione, è il luogo dove il percorso verrà svolto. E ci è piaciuta moltissimo questa idea del Campus Bio-medico di denominare questo percorso per l'anno accademico che comincerà a settembre Human, con questo sottolineando che al centro di ogni percorso debba sempre esserci la persona, anche in un momento come quello che stiamo vivendo in cui le scienze della vita, nello specifico, - continua Sabatini - ma l'intelligenza artificiale e comunque la società nel suo complesso corrono tanto velocemente con un'evoluzione tecnologica che disegna scenari anche da un punto di vista lavorativo che per esempio a oggi potremmo anche non conoscere. I giovani, i 1300 studenti che oggi saranno qui presso la Nuvola, magari si ritroveranno fra qualche anno a poter scegliere tra delle professioni che oggi nemmeno esistono. Quindi è fondamentale fare la scelta giusta non nei termini di una scelta predefinita, ma nel cercare di capire qual è il percorso per il quale ci si sente più portati e che guiderà verso il proprio successo formativo e quindi anche successo personale”

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