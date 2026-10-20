Acceso un fumogeno rosso. L'Istituto ha una sede in via Rocca di Papa e un'altra in via Assisi, in quelli che erano i locali della fabbrica dismessa della Pirelli

Occupato oggi martedì 20 ottobre l'Istituto di istruzione superiore Leopoldo Pirelli di Roma. I ragazzi hanno esposto uno striscione a una finestra dell'immobile: 'Pirelli occupato - I mostri del Pirelli' e si sono affacciati con delle maschere sul viso. E' stato anche acceso un fumogeno rosso. L'Istituto d'Istruzione Superiore Tecnico Economico - Tecnologico - Linguistico ha una sede in via Rocca di Papa e un'altra in via Assisi, in quelli che erano i locali della fabbrica dismessa della Pirelli.