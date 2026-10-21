Un uomo di 31 anni è stato fermato dai carabinieri per la violenza sessuale su una studentessa tedesca di 21 anni, a Milano per il progetto Erasmus. All’alba dello scorso 15 ottobre la ragazza stava rientrando nello studentato in cui alloggia, quando in via Giacosa, vicino al parco Trotter, quando è stata sorpresa alle spalle e abusata, prima di venire soccorsa da due passanti. È stato da uno zaino ritrovato a poca distanza dal luogo dell’aggressione, con all’interno uno scontrino e la Sim di un telefono che - come hanno anticipato le edizioni online di Corriere, Repubblica e Giorno - gli investigatori, coordinati dai pubblici ministeri Letizia Mannella e Alfonso Serritiello, sono riusciti a risalire al 31enne, di nazionalità peruviana.