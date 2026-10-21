circle x black
Cerca nel sito
 

Milano, violenza contro studentessa Erasmus: fermato 31enne

L'aggressione all’alba dello scorso 15 ottobre, quando la ragazza stava rientrando nello studentato in cui alloggia

Milano, violenza contro studentessa Erasmus: fermato 31enne
Segui Adnkronos su Google
22 ottobre 2026 | 00.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un uomo di 31 anni è stato fermato dai carabinieri per la violenza sessuale su una studentessa tedesca di 21 anni, a Milano per il progetto Erasmus. All’alba dello scorso 15 ottobre la ragazza stava rientrando nello studentato in cui alloggia, quando in via Giacosa, vicino al parco Trotter, quando è stata sorpresa alle spalle e abusata, prima di venire soccorsa da due passanti. È stato da uno zaino ritrovato a poca distanza dal luogo dell’aggressione, con all’interno uno scontrino e la Sim di un telefono che - come hanno anticipato le edizioni online di Corriere, Repubblica e Giorno - gli investigatori, coordinati dai pubblici ministeri Letizia Mannella e Alfonso Serritiello, sono riusciti a risalire al 31enne, di nazionalità peruviana.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Scamarcio: "Proteste al Sud? Hanno ragione da vendere, servono misure serie e urgenti" - Video
Julianne Moore: "Quella volta che sul set non ho confessato di non saper guidare" - Video
Jesse Eisenberg: "Elezioni Midterm Usa? Sono a disagio a parlarne" - Video
Tir carico di elettrodomestici a fuoco in autostrada nel Veneziano, lunghe code sull'A4 - Video
Protesta tir, benzinai a secco e distribuzione carburanti a rischio - Video
Festa Cinema di Roma: il trailer esilarante di 'Cambogia', film d'esordio di Valerio Lundini
News to go
Dal governo 480 milioni, ma la protesta dei tir continua
"Presidente, lei è un benefattore come Trump": Witkoff e l'omaggio a Putin - Video
Continua la protesta di autotrasportatori e agricoltori, corteo rumoroso di tir e trattori a Campobasso - Video
Festa del Cinema di Roma, giorno 9: protagonisti la star Julianne Moore e Valerio Lundini - Videonews dalla nostra inviata
La notte londinese di Cremonini: sul palco Salmo, Fibra e Malika per presentare 'Amateur' - Video
"Teniamo distinti violenti e chi manifesta per i diritti", la risposta di Ghali sugli scontri di Milano - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza