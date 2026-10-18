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Roma, 89enne uccide la moglie e si suicida: l'anziana era malata oncologica

La tragedia a pranzo in un appartamento in viale dei Colli Portuensi. A fare la drammatica scoperta e a chiamare i soccorsi è stato il figlio della coppia. Sul posto la Polizia scientifica

Polizia scientifica, repertorio - (Fotogramma/Ipa)
Polizia scientifica, repertorio - (Fotogramma/Ipa)
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18 ottobre 2026 | 15.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ha preso una pistola e ha ucciso la moglie di 88 anni, malata oncologica. Poi ha rivolto l'arma verso sé stesso e si è suicidato. È' accaduto oggi, domenica 18 ottobre, intorno all'ora di pranzo in un appartamento in Viale dei Colli Portuensi a Roma. A chiamare il 112 è stato il figlio della coppia. Sul posto la polizia scientifica e gli agenti del commissariato San Paolo.

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omicidio suicidio roma
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