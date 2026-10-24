Un agguato mafioso si è verificato nella notte di oggi, sabato 24 ottobre, in contrada Lattughelle, a Cassano allo Jonio, in provincia di Cosenza. Nel mirino del commando armato, Damiano Pepe, 64 anni, ritenuto dagli inquirenti al vertice della criminalità organizzata della Sibaritide. Pepe è rimasto gravemente ferito, mentre la moglie, Silvana Sibarelli, ha perso la vita.

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Cassano all'Ionio, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.