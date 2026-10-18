Un uomo di 81 anni è morto in un incidente stradale avvenuto dopo la mezzanotte di oggi, domenica 18 ottobre, in via Livornese Est, a Perignano, nel comune di Casciana Terme Lari, in provincia di Pisa. Secondo le prime informazioni, due autovetture si sono scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento. La vittima, residente nel territorio comunale e alla guida di una Mercedes, è deceduta in seguito all’impatto. Ferito anche il conducente dell’altra vettura, un giovane di 24 anni.

L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte. La squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta sul posto intorno alle 00.30, collaborando con il personale sanitario del 118 nelle operazioni di soccorso. A seguito dello scontro, su una delle due auto si è sviluppato un principio d’incendio, prontamente spento dai vigili del fuoco. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Lari, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro e accertarne le cause.

15enne schiacciato da un trattore nell'Aretino

Tragedia anche nel comune di Cortona (Arezzo), dove un ragazzo di 15 anni è morto in seguito al ribaltamento di un trattore nella zona di Terontola Alta. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si trovava insieme a un gruppo di amici in un casale di famiglia quando è salito a bordo del mezzo agricolo, allontanandosi nel buio della campagna. Il trattore, un veicolo a ruote lungo poco più di tre metri, è stato successivamente ritrovato ribaltato lungo un sentiero.

A dare l’allarme sono stati gli amici del ragazzo che, non vedendolo rientrare, hanno chiesto aiuto. Intorno alle 00.30 le centrali operative hanno fatto convergere nella zona i mezzi del 118, le squadre dei vigili del fuoco e le pattuglie dei carabinieri. Nonostante l’intervento dei soccorritori, per il quindicenne non c’è stato nulla da fare.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e chiarire le circostanze che hanno portato al ribaltamento del mezzo agricolo.