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Blue Green Economy Award 2026, il 16 settembre a Napoli la cerimonia di premiazione

238 candidature ammesse, 42 finaliste selezionate in tre categorie e tre classi dimensionali

Blue Green Economy Award - (Foto ufficio stampa)
Blue Green Economy Award - (Foto ufficio stampa)
02 settembre 2026 | 18.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il prossimo 16 settembre, presso il Salone Margherita di Napoli, si terrà la cerimonia di premiazione del Blue Green Economy Award 2026. Giunto alla sua terza edizione, il riconoscimento è promosso dall'Associazione For Human Community, nell'ambito del network Comunicazione Italiana, ed è dedicato alle imprese e alle organizzazioni che si distinguono per progetti e iniziative nei campi della sostenibilità ambientale, sociale ed economica e della Blue Economy.

Il premio si conferma un punto di riferimento per la valorizzazione delle buone pratiche Esg: l'edizione 2026 ha registrato 238 candidature ammesse - dato che conferma la crescita costante del riconoscimento, con 198 candidature nel 2024 e oltre 220 nel 2025 - di cui la giuria ha selezionato 42 finaliste distribuite in tre categorie e tre classi dimensionali. Nel corso della cerimonia saranno premiate nove aziende, una per ciascuna categoria e classe dimensionale, alle quali verrà assegnato il Trifoglio d'Oro.

Verranno inoltre conferiti i Premi Speciali nelle categorie Blue Economy, Benessere & Sport, Innovazione & Intelligenza Artificiale e Startup, oltre alle Menzioni Speciali 2026.

La serata si aprirà alle ore 18 con i saluti di apertura a cura di Tullia Cautiello, Presidente dell'Associazione For Human Community, Fabrizio Cataldi, Co-founder dell'Associazione For Human Community, e Adriano Solidoro, professore associato di Organizzazione e Management all'Università degli Studi di Milano-Bicocca, in veste di Presidente della Giuria. La serata sarà condotta da Marco Frittella, giornalista, saggista, ex conduttore televisivo RAI e direttore di “Make Different Magazine”. Il Lysandre String Quartet si esibirà nel corso della serata. La serata si concluderà con la “dinner community” con tutti i partecipanti.

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Blue Green Economy Award 2026 Sostenibilità ambientale Economia blu ESG
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