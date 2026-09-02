Blue Green Economy Award 2026, il 16 settembre a Napoli la cerimonia di premiazione

238 candidature ammesse, 42 finaliste selezionate in tre categorie e tre classi dimensionali
Il prossimo 16 settembre, presso il Salone Margherita di Napoli, si terrà la cerimonia di premiazione del Blue Green Economy Award 2026. Giunto alla sua terza edizione, il riconoscimento è promosso dall'Associazione For Human Community, nell'ambito del network Comunicazione Italiana, ed è dedicato alle imprese e alle organizzazioni che si distinguono per progetti e iniziative nei campi della sostenibilità ambientale, sociale ed economica e della Blue Economy.
Il premio si conferma un punto di riferimento per la valorizzazione delle buone pratiche Esg: l'edizione 2026 ha registrato 238 candidature ammesse - dato che conferma la crescita costante del riconoscimento, con 198 candidature nel 2024 e oltre 220 nel 2025 - di cui la giuria ha selezionato 42 finaliste distribuite in tre categorie e tre classi dimensionali. Nel corso della cerimonia saranno premiate nove aziende, una per ciascuna categoria e classe dimensionale, alle quali verrà assegnato il Trifoglio d'Oro.
Verranno inoltre conferiti i Premi Speciali nelle categorie Blue Economy, Benessere & Sport, Innovazione & Intelligenza Artificiale e Startup, oltre alle Menzioni Speciali 2026.
La serata si aprirà alle ore 18 con i saluti di apertura a cura di Tullia Cautiello, Presidente dell'Associazione For Human Community, Fabrizio Cataldi, Co-founder dell'Associazione For Human Community, e Adriano Solidoro, professore associato di Organizzazione e Management all'Università degli Studi di Milano-Bicocca, in veste di Presidente della Giuria. La serata sarà condotta da Marco Frittella, giornalista, saggista, ex conduttore televisivo RAI e direttore di “Make Different Magazine”. Il Lysandre String Quartet si esibirà nel corso della serata. La serata si concluderà con la “dinner community” con tutti i partecipanti.