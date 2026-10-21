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Gibelli (Asstra): "Settore Tpl a forte rischio, risorse non arrivano"

Andrea Gibelli - (Foto ufficio stampa)
Andrea Gibelli - (Foto ufficio stampa)
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21 ottobre 2026 | 17.14
Redazione Adnkronos
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Il trasporto pubblico locale italiano attraversa una delle fasi più critiche degli ultimi anni. A lanciare l'allarme è Asstra l'Associazione Italiana di Trasporto Pubblico Locale che rappresenta 144 aziende del settore, riunita a Roma per il suo XX Convegno Nazionale "Mobilità di valore, valore alla mobilità".

Da febbraio ad agosto 2026 il gasolio ha registrato un aumento del 52% (oltre il 20% anche considerando il credito d'imposta), il metano del 48% e l'energia elettrica del 40%, con un concreto rischio di difficoltà negli approvvigionamenti. A questo si aggiungono 800 milioni di euro di potere d'acquisto persi dal Fondo nazionale trasporti, la cui dotazione non è stata adeguata all'inflazione, e 1,25 miliardi di euro di risorse già stanziate ma non ancora liquidate alle aziende, tra oneri di malattia, rinnovo contrattuale e saldo del Fondo nazionale trasporti.

"Il settore è a forte rischio e le risorse non arrivano – dichiara Andrea Gibelli, presidente di Asstra –. Le nostre aziende continuano a garantire i servizi con grande sensibilità verso i cittadini, facendosi carico di costi sempre più pesanti e anticipando di tasca propria risorse che spettano loro. Ma la situazione non è più sostenibile: abbiamo un Fondo nazionale che ha perso 800 milioni rispetto all'inflazione, 1,25 miliardi già stanziati che non ci vengono liquidati, il gasolio aumentato di oltre il 50% e un rischio reale sugli approvvigionamenti. Se non si inverte la rotta, i cittadini andranno incontro a seri disagi. E questo proprio in un momento in cui il trasporto pubblico locale rappresenta un sollievo concreto per le famiglie italiane, alle prese con il caro vita. Chiediamo al Governo di intervenire subito".

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