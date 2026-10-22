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Gualtieri (Asstra): "Tpl in affanno tra costi e risorse mancanti, servono interventi urgenti"

Giuseppina Gualtieri - (Foto Adnkronos)
Giuseppina Gualtieri - (Foto Adnkronos)
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22 ottobre 2026 | 14.52
Redazione Adnkronos
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"Stiamo attendendo il pagamento di tutto quanto ci è dovuto e auspichiamo che il federalismo fiscale, la cui applicazione è prevista da gennaio 2027, non crei situazioni critiche per le risorse del settore e per gli equilibri territoriali nel Paese. Purtroppo, in passato, prima dell'introduzione di quel fondo, si sono già verificate situazioni di questo tipo: bisogna evitare che si ripresentino nei prossimi anni". Così Giuseppina Gualtieri, vicepresidente di Asstra e amministratore delegato Tper, in occasione della 20esima edizione del Convegno nazionale Asstra, in programma il 21 e 22 ottobre al Parco dei Principi Grand Hotel Roma, dal titolo 'Mobilità di valore, valore alla mobilità'.

 

Gualtieri ha sottolineato la necessità che aziende e istituzioni facciano la propria parte, garantendo l'erogazione delle risorse già dovute al settore. "Le nostre priorità sono fare in modo che tutti facciano la propria parte - ha detto -: le aziende e le istituzioni ai diversi livelli, per riuscire a dare risposte innanzitutto a ciò che è già stato deciso e che è già dovuto", ha concluso evidenziando le ricadute economiche e finanziarie sui bilanci delle aziende.

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