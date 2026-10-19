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I sauditi rinviano al 2027 FII, la Future Investment Initiative

Il FII Institute annuncia lo slittamento della decima edizione dell'evento che avrebbe riunito capi di Stato e i più importanti investitori globali, prevista dal 26 al 29 ottobre. La decisione segue gli attacchi contro Riad da parte degli Houthi

I sauditi rinviano al 2027 FII, la Future Investment Initiative
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19 ottobre 2026 | 18.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Slitta al 2027 la decima edizione della Future Investment Initiative (FII), uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati agli investimenti, all'economia e alla finanza globale, originariamente prevista a Riad dal 26 al 29 ottobre 2026. Ad annunciarlo è il FII Institute, attraverso una comunicazione ufficiale della sua amministratrice delegata, la principessa Maha Bint Mishari Al Saud.

La conferenza, intitolata “The Power of Legacy”, avrebbe dovuto celebrare il decimo anniversario dell'iniziativa, che negli anni ha riunito nella capitale saudita leader politici, capi di Stato, investitori e amministratori delegati delle principali aziende internazionali.

La decisione, spiega il FII Institute, nasce dalla volontà di garantire a questa edizione un livello organizzativo e un impatto all'altezza dell'importanza dell'anniversario. “Poiché si tratta della nostra storica decima edizione, vogliamo assicurarci che possa esprimere appieno la sua portata, una qualità straordinaria e un impatto indimenticabile, come la nostra comunità si aspetta e merita”, si legge nella comunicazione.

Non vengono indicate ulteriori motivazioni per il rinvio, né sono state ancora comunicate le nuove date, che saranno annunciate prossimamente. Ovviamente, sulla decisione devono aver inciso gli attacchi Houthi con missili e droni agli aeroporti e alle città saudite delle ultime settimane.

L'Istituto precisa che tutte le registrazioni e le partnership già sottoscritte resteranno pienamente valide. Nei prossimi giorni i team organizzativi contatteranno direttamente partecipanti e partner per fornire assistenza e chiarimenti.

“Un decennio di partnership e di visione condivisa non merita niente di meno del nostro massimo impegno”, sottolinea la principessa Maha Bint Mishari Al Saud, ringraziando la comunità internazionale per la fiducia e la pazienza e dando appuntamento a Riad nel 2027.

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Future Investment Initiative FII Arabia Saudita Riad investimenti economia
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