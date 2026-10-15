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Pagnozzi (Biorepack): "L'Italia traina l'innovazione in bioeconomia"

Carmine Pagnozzi - (Foto Adnkronos)
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15 ottobre 2026 | 18.35
Redazione Adnkronos
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"L’Italia, attraverso una filiera come quella delle bioplastiche compostabili, sta dando delle risposte” di sostenibilità “utilizzando strumenti innovativi. I sacchetti, per parlare di questioni concrete, che servono oggi per portare a casa la spesa, servono poi per poter conferire i rifiuti. L’Italia ha una leadership in Europa, in quanto raccoglie 5 milioni di tonnellate di rifiuti umidi dalle nostre mense, dalle nostre cucine, dalle nostre case". Così Carmine Pagnozzi, direttore generale Consorzio Biorepack, partecipando oggi a Roma al panel su ‘Decarbonizzazione, economia circolare e territorio’, all’Adnkronos Q&A dedicato alla sostenibilità.

"Il consorzio Biorepack - spiega Pagnozzi - gestisce a fine vita i rifiuti di questa industria delle bioplastiche compostabili. Da oltre vent’anni abbiamo delle norme che ci consentono di tracciare il modello della bioeconomia circolare, realtà in cui l’Italia in particolare è all’avanguardia all’interno del panorama geopolitico europeo e anche internazionale, trainando questo tipo di innovazioni. Siamo l’espressione della responsabilità estesa delle aziende che producono un certo tipo di materiali, di prodotti e di imballaggi. La nostra richiesta - conclude - è di dispiegare la vela della bioeconomia".

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sostenibilità bioeconomia bioplastiche compostabili
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