Potestà (Mediapoint & Exhibitions), ' H2, nucleare e cybersicurezza sono triplice sfida per futuro energetico'

"Il filo conduttore di questa triplice kermesse è il futuro della nazione e, se vogliamo, anche del pianeta. Infatti, tutti ci siamo resi conto dell'enorme domanda di energia che proviene da tutto il globo e contemporaneamente ci siamo resi conto delle problematiche climatiche dovute alla Co2. Pertanto, al fine di dare delle risposte concrete, abbiamo voluto organizzare questa triplice fiera, cominciando dalla fiera dell'Idrogeno, giunta alla V edizione, passando al nucleare, con la II edizione e la cybersicurezza". Lo ha detto Fabio Potestà, direttore di Mediapoint & Exhibitions, in occasione della giornata d'apertura della triplice tre giorni, che vede protagoniste contemporaneamente le tre fiere Hydrogen-Expo, Cybsec-Expo e Nuclear Power-Expo, organizzata da Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento dal 9 all'11 giugno 2026 negli spazi di Piacenza Expo.