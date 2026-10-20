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Rocchi (Ordine architetti Roma): "Su rigenerazione urbana basta slogan, sciogliere nodi burocratici"

"Servono strumenti concreti e competenze multidisciplinari per sbloccare gli interventi"

Christian Rocchi - (Foto Adnkronos)
Christian Rocchi - (Foto Adnkronos)
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20 ottobre 2026 | 11.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La rigenerazione urbana rischia di diventare un mantra che ci ripetiamo, una parola che non ha ancora un corpo vero e proprio. Dietro ci sono tantissimi problemi che devono essere sciolti e risolti". Lo ha detto Christian Rocchi, presidente dell’Ordine degli architetti di Roma, intervenendo a 'Comunicare l’Abitare 2026', il think tank promosso da Casa Radio alla Casa dell’Architettura, che ha riunito professionisti, istituzioni, associazioni e imprese. Tra gli ostacoli principali indicati da Rocchi c’è la burocrazia, che può rallentare o bloccare gli interventi. "Dobbiamo guardare a quello che succede anche con il Piano Casa: il governo ha deciso di affidarsi a dei commissari proprio perché sa che le pastoie burocratiche sono tante e di difficile lettura. Spesso le operazioni si bloccano o hanno tempi di gestazione talmente lunghi da non riuscire a produrre risultati", ha osservato.

"Dobbiamo pensare alla rigenerazione urbana a tutto tondo, individuando i nodi che la bloccano e risolvendoli. Altrimenti rimarrà semplicemente una parola", ha aggiunto il presidente, sottolineando la necessità di trasformare gli obiettivi in interventi concreti ed efficaci. Rocchi, infine, ha richiamato il valore della multidisciplinarità: "Ormai è un fatto conclamato, non una possibilità. Tutte le azioni, dalla rigenerazione urbana agli altri tipi di intervento, vengono realizzate da gruppi multidisciplinari. È un valore importante, che ci dà la possibilità di affrontare la rigenerazione con gli strumenti adeguati".

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rigenerazione urbana burocrazia multidisciplinarità
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