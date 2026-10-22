Autonomie locali, costituito il Coordinamento Nazionale dei CAL regionali: Luisa Piacentini eletta presidente

Si è ufficialmente costituito, presso il Consiglio regionale del Lazio, il Coordinamento Nazionale dei Consigli delle Autonomie Locali (CAL), il nuovo organismo nato con l'obiettivo di rafforzare la rappresentanza dei territori e consolidare il dialogo con le istituzioni regionali e nazionali.

Alla guida del Coordinamento è stata eletta Luisa Piacentini, presidente del CAL Lazio, affiancata dal vicepresidente Francesco Lai, rappresentante del CAL Sardegna. Nell'Ufficio di Coordinamento sono rappresentati Piemonte, Lombardia, Calabria, Marche e Sardegna.

L'elezione, avvenuta durante la riunione ospitata nella Sala Di Carlo del Consiglio regionale del Lazio, segna il raggiungimento di un importante traguardo nel percorso avviato da Piacentini e sviluppato attraverso gli incontri dello scorso aprile e luglio. Un'iniziativa finalizzata alla creazione di una rete nazionale in grado di rafforzare il ruolo, l'autorevolezza e la capacità di rappresentanza delle autonomie locali.

«Sono onorata di essere la presidente nazionale del Coordinamento dei Consigli delle Autonomie Locali, un impegno che mi assumo sin da ora con forza, determinazione e tenacia per portare la voce dei territori in un contesto nazionale – ha dichiarato Luisa Piacentini –. Abbiamo bisogno di ridare forza e autorevolezza ai CAL in tutte le Regioni d'Italia e il Coordinamento dovrà essere uno strumento di confronto e proposta, capace di rappresentare le esigenze dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane e di contribuire al processo di revisione del Testo Unico degli Enti Locali».

Il nuovo organismo ha ricevuto il sostegno del presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, che ha incontrato i rappresentanti del Coordinamento, esprimendo apprezzamento per il risultato raggiunto.

Nel messaggio istituzionale rivolto all'assemblea, Aurigemma ha ringraziato Piacentini per l'impegno profuso, sottolineando come «mettere in rete esperienze e competenze, condividere le buone pratiche e promuovere un confronto stabile può dare maggiore forza alla voce delle autonomie locali». In qualità di coordinatore della Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, ha inoltre confermato la disponibilità a sostenere le iniziative finalizzate a rafforzare la collaborazione istituzionale.

Significativo anche l'intervento dell'assessore regionale al Bilancio, Giancarlo Righini, che ha ribadito l'attenzione della Giunta Rocca nei confronti del CAL e il valore della collaborazione sviluppata con la presidente Piacentini.

«Al Consiglio delle Autonomie Locali la Giunta regionale e il presidente Rocca riservano grande attenzione. Abbiamo messo a disposizione risorse, soprattutto per il tema legato ai piccoli Comuni, al quale la presidente Piacentini dedica grande attenzione insieme ad ANCI», ha dichiarato Righini, ricordando il programma pluriennale di investimenti da 486 milioni di euro destinato a sostenere i Comuni del Lazio.

«Sono misure che sono state anche frutto dei tanti incontri che abbiamo avuto con il Consiglio delle Autonomie Locali. Abbiamo recepito molte delle proposte che sono arrivate e voglio ringraziare nuovamente la presidente Piacentini anche per questo momento di confronto», ha aggiunto l'assessore, confermando la volontà di proseguire la collaborazione con il Coordinamento Nazionale.

Alla riunione hanno partecipato, oltre alla presidente del CAL Lazio Luisa Piacentini, Francesco Lai, presidente del CAL Sardegna e neoeletto vicepresidente nazionale, Mauro Barisone, rappresentante del CAL Piemonte, e Giovanni Rossoni, rappresentante del CAL Lombardia. In videocollegamento sono intervenuti, tra gli altri, Enrico De Peron, presidente del CAL Veneto, Claudio Colussi, vicepresidente del CAL Friuli Venezia Giulia, e Alessandro Gentilucci, presidente del CAL Marche.

Ampio apprezzamento è stato espresso dai rappresentanti regionali per il percorso promosso da Piacentini e per le prospettive aperte dalla nascita del nuovo organismo.

«Finalmente i CAL si mettono in rete e si coordinano a livello nazionale», ha sottolineato Francesco Lai, evidenziando l'importanza della partecipazione alla prossima Assemblea ANCI di Verona.

Soddisfazione anche da parte di Mauro Barisone, che ha ringraziato Piacentini per il lavoro portato avanti negli ultimi tre anni, definendo la costituzione del Coordinamento un significativo salto di qualità per l'intero sistema delle autonomie locali.

Giovanni Rossoni, del CAL Lombardia, ha invece richiamato l'attenzione sulle principali sfide che attendono le amministrazioni comunali: dalla sostenibilità finanziaria dei bilanci alla gestione associata dei servizi, dalla digitalizzazione al ricambio generazionale del personale. Questioni che, secondo Rossoni, dovranno trovare spazio nel confronto con il Governo, il Parlamento e ANCI nazionale, anche grazie all'azione del nuovo Coordinamento.

Il primo appuntamento nazionale sarà l'Assemblea annuale ANCI di Verona, in programma dal 25 al 27 novembre 2026, durante la quale, per la prima volta, i CAL disporranno di uno spazio dedicato al confronto con i rappresentanti delle amministrazioni comunali italiane.

«Avremo un panel dedicato a noi, avremo modo di dialogare, parlare e confrontarci con gli oltre ottomila Comuni d'Italia – ha concluso Luisa Piacentini –. Il Lazio ha l'onore di esprimere la presidenza nazionale e di portare questo importante risultato all'Assemblea ANCI».

La costituzione del Coordinamento Nazionale apre così una nuova fase per i Consigli delle Autonomie Locali, con l'obiettivo di valorizzare il ruolo dei territori, rafforzare la collaborazione tra le Regioni e garantire maggiore incisività alle istanze degli enti locali nel confronto con le istituzioni nazionali.

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