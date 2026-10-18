CGTN: Da "capitale delle patate" a "città simbolo": come si sta trasformando una città nel nord della Cina

CGTN ha pubblicato un articolo che illustra come Ulanqab, una città nel nord della Cina, stia trasformando le proprie risorse naturali in nuovi motori di crescita nel contesto del boom globale dell'IA, bilanciando il progresso tecnologico e la crescita economica con la tutela dell'ambiente per tracciare un percorso verso uno sviluppo più sostenibile.

PECHINO, Oct. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ulanqab, una città situata nella Regione Autonoma della Mongolia Interna, nel nord della Cina, è nota come la "capitale delle patate" e la "capitale dell'avena" della Cina. Oggi sta sfruttando le sue abbondanti risorse eoliche e solari per alimentare la crescita del proprio settore informatico, trasformando le proprie risorse naturali in nuovi motori di crescita economica.

Da quando la Cina ha lanciato nel 2022 il progetto nazionale "East Data, West Computing" (Dati a est, calcolo a ovest), Ulanqab ha accelerato lo sviluppo delle proprie infrastrutture informatiche. Alla fine del 2025, la città ha presentato una strategia di sviluppo triennale per costruire una "città dei token", alimentata da energie rinnovabili.

Secondo i dati ufficiali, ad agosto 2026 la città aveva siglato accordi per 109 progetti relativi a centri di elaborazione dati. Da gennaio ad agosto, il settore ha generato un fatturato di 5,68 miliardi di yuan (circa 849 milioni di dollari), con un aumento del 40,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Venerdì il presidente cinese Xi Jinping ha visitato Ulanqab, invitando a un migliore utilizzo delle abbondanti risorse eoliche e solari della regione per sviluppare il settore dell'energia informatica verde. Ha inoltre sottolineato la necessità di conciliare uno sviluppo di alta qualità con una tutela ambientale di alto livello, ribadendo l'impegno verso un percorso di crescita ecologica che dia priorità alla conservazione dell'ambiente.

Dalle industrie tradizionali all'informatica verde

Durante la sua visita, Xi ha visitato la Zona di Sviluppo High-Tech di Chahar a Ulanqab, dove è stato informato sui progressi compiuti dalla Mongolia Interna nella realizzazione di un polo per il progetto "East Data, West Computing". Ha sottolineato la necessità di garantire il funzionamento efficiente dei progetti già completati e di portare a termine la costruzione di quelli successivi nei tempi previsti.

Ha inoltre sollecitato un impegno concreto nell'attuazione dei requisiti per uno sviluppo efficiente, ecologico e sicuro, promuovendo attivamente la crescita di un settore dell'informatica basato su criteri di sostenibilità ambientale.

Il progetto "Dati a est, calcolo a ovest" mira a costruire una rete informatica nazionale coordinata, indirizzando la domanda di elaborazione dalla Cina orientale verso le regioni occidentali, ottimizzando la distribuzione dei data center e promuovendo lo sviluppo regionale. La Mongolia Interna è uno degli otto hub informatici nazionali istituiti nell'ambito dell'iniziativa.

I centri di calcolo richiedono forniture energetiche affidabili, reti ad alta velocità e sistemi di raffreddamento efficienti. John Gong, docente di economia presso l'Università di Economia e Commercio Internazionale, ha dichiarato a CGTN che Ulanqab ha saputo sfruttare in modo efficace le sue abbondanti risorse di energia rinnovabile per alimentare lo sviluppo dell'IA in Cina. La visita di Xi ha confermato il suo sostegno al modello di sviluppo di Ulanqab, che valorizza le risorse locali per promuovere sia la crescita economica che l'innovazione tecnologica.

Con una temperatura media annuale di 4,3 gradi, la città può avvalersi del raffreddamento naturale per ridurre il consumo energetico dei data center per quasi 10 mesi all'anno. Dispone inoltre di abbondanti risorse eoliche e solari, oltre a costi infrastrutturali relativamente contenuti. Grazie a questi vantaggi, Ulanqab è riuscita ad attrarre importanti aziende del settore dei big data, che nel giro di pochi anni vi hanno stabilito i propri centri di calcolo.

Ampliando le infrastrutture informatiche in città come questa, la Cina sta sfruttando le sue ingenti risorse di energia rinnovabile per tracciare un percorso più ecologico per il settore informatico.

Dare priorità alla conservazione dell'ambiente

Pur sfruttando le risorse ecologiche per stimolare la crescita economica e l'innovazione tecnologica, la Cina attribuisce anche una grande importanza alla conservazione ambientale.

Venerdì Xi ha visitato la riserva naturale del lago Huangqihai, dove si è informato sulle iniziative locali di tutela ecologica, e ha ispezionato le rive e le distese fangose del lago, osservando gli uccelli che popolano l'area.

Ha sottolineato la necessità di applicare pienamente la legge cinese sulla protezione delle zone umide, di rispettare le "linee rosse" ecologiche e di salvaguardare la biodiversità. Per quanto riguarda gli ecosistemi degradati delle zone umide, ha chiesto di dare priorità al ripristino naturale, integrato da interventi umani, e di condurre le operazioni di ripristino in modo scientifico e corretto.

Huangqihai era un tempo un lago interno a bacino chiuso che ha rischiato di prosciugarsi a causa di fattori climatici e di altra natura. Nel 1993 è stata istituita una riserva naturale a livello di contea per ripristinare la zona umida; nel 2003 tale riserva è stata elevata a livello di regione autonoma.

Grazie ad anni di conservazione e ripristino ecologico, il lago ha registrato un recupero delle sue acque e della vegetazione circostante, diventando un habitat rigoglioso per la fauna selvatica.

Dall'informatica sostenibile al ripristino delle zone umide, Ulanqab dimostra come la crescita economica e la conservazione ecologica possano procedere di pari passo. Trasformando i vantaggi legati alle risorse locali in nuovi motori di crescita, e salvaguardando al contempo il proprio ambiente naturale, la città dimostra che lo sviluppo verde è diventato parte integrante dell'impegno della Cina verso una crescita di alta qualità.

https://news.cgtn.com/news/2026-10-17/How-a-north-China-city-is-powering-AI-development-with-green-energy-1RjqYev7eFy/p.html

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