Halloween: a Nemi spettacolo gratuito tra musica e racconti gotici a Palazzo Ruspoli

Il 31 ottobre “Racconti paurosi al chiaro di luna” nella Sala delle Armi. Due appuntamenti alle 18 e alle 19 tra cinema horror, poesia e atmosfere dark

Nemi (Roma), 21 ott. – Musica, cinema horror, poesie e racconti gotici per celebrare Halloween nella suggestiva cornice di Palazzo Ruspoli, nel cuore di Nemi. Sabato 31 ottobre 2026, la Sala delle Armi ospiterà “Racconti paurosi al chiaro di luna”, uno spettacolo-concerto dedicato al mistero e alle atmosfere dark.

L'iniziativa propone un percorso artistico tra narrazione, musica e suggestioni cinematografiche, trasformando uno dei luoghi storici più rappresentativi del borgo dei Castelli Romani in uno scenario dedicato alla notte di Halloween.

Sono previsti due spettacoli: il primo alle ore 18, con ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili, e il secondo alle ore 19, con un contributo di partecipazione di 10 euro.

«Con questa iniziativa vogliamo offrire a cittadini e visitatori un'occasione speciale per vivere Nemi anche attraverso proposte culturali originali, capaci di valorizzare i nostri luoghi storici e di coinvolgere pubblici diversi – dichiara Alberto Bertucci, sindaco di Nemi –. Palazzo Ruspoli diventa così la cornice di una serata suggestiva, nella quale la cultura incontra l'atmosfera di Halloween. Abbiamo voluto prevedere un primo spettacolo gratuito, fino a esaurimento posti, per favorire la più ampia partecipazione possibile».

Protagonisti dello spettacolo saranno l'attore Domenico Stante e il pianista Matteo Sartini, con l'allestimento curato da Sonia Ricci. Il programma intreccerà interpretazioni teatrali e accompagnamento musicale, evocando le atmosfere del cinema horror e della letteratura gotica.

L'appuntamento si inserisce nel calendario delle iniziative culturali che contribuiscono a valorizzare il patrimonio storico e artistico di Nemi, rafforzando l'attrattività turistica del borgo, conosciuto in tutta Italia come il paese delle fragole e dei fiori.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero WhatsApp 348 7242 422.

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