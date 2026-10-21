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Le Fonti Awards e Stagira CEO Summit celebrano l’eccellenza italiana e internazionale: tra i vincitori Mave Solution, Progest, Holmo Legal e AG Sports Agency

Le Fonti Awards e Stagira CEO Summit celebrano l’eccellenza italiana e internazionale: tra i vincitori Mave Solution, Progest, Holmo Legal e AG Sports Agency
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21 ottobre 2026 | 11.57
LETTURA: 3 minuti

Milano, 21 ottobre 2026. Nell’iconica cornice di Palazzo Mezzanotte, nel cuore di Piazza Affari, i Le Fonti Awards® celebrano ogni anno le realtà italiane e internazionali che si sono distinte per risultati, competenze e capacità di interpretare l’evoluzione del mercato. I riconoscimenti continuano a valorizzare brand aziendali e professionisti attivi nei principali ambiti del business, della consulenza e dei servizi professionali.

Con una community certificata e orientata al business di oltre 10,5 milioni di persone, i Le Fonti Awards rappresentano un appuntamento che va oltre la tradizionale cerimonia di premiazione. Al centro vi sono infatti le storie di aziende e professionisti che, attraverso il proprio lavoro, hanno saputo costruire percorsi di crescita, sviluppare nuove competenze e affrontare le trasformazioni che stanno interessando i diversi settori dell’economia.

A completare l’esperienza dell’evento è lo Stagira CEO Summit, piattaforma di confronto dedicata ai C-Level che riunisce manager e imprenditori per discutere di scenari economici, strategie e prospettive future. Il Summit diventa così un momento di dialogo e networking, creando occasioni di incontro tra realtà appartenenti a settori differenti e favorendo nuove connessioni professionali.

Il riconoscimento ottenuto attraverso i Le Fonti Awards offre inoltre ai vincitori una significativa visibilità nazionale e internazionale, grazie alla presenza della community nei principali centri finanziari e business mondiali e ai 100 eventi nazionali e internazionali in città come New York, Hong Kong, Dubai, Singapore, Londra e Milano.

I vincitori premiati

Tra le realtà che si sono distinte figurano Holmo Legal, Mave Solutions, Progest e AG Sports Agency LLC, premiate in categorie differenti per il valore dei percorsi sviluppati nell’ultimo anno. Holmo Legal è stata premiata come“Eccellenza dell’Anno / Diritto Commerciale e Impresa”, per l’esperienza maturata da oltre vent’anni nel diritto dell’impresa, affrontando contenziosi complessi, operazioni straordinarie, crisi aziendali e procedimenti ad alta esposizione, con un approccio specializzato alle diverse esigenze della clientela.

Mave Solutions ha ricevuto il premio “Eccellenza dell’Anno / Consulenza e Formazione HR / Salute Sicurezza e Igiene sul Lavoro” per essersi affermata nel campo della consulenza e formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, con servizi rivolti alla prevenzione e alla gestione dei rischi. L’attività comprende anche supporto per la conformità di macchine e attrezzature, gestione dei rifiuti, risparmio energetico, processi industriali e certificazioni dei sistemi di gestione.

A Progest è stato assegnato il riconoscimento “Eccellenza dell’Anno / Innovazione & Leadership / Servizi Ambientali” per il ruolo di riferimento nel global service ambientale destinato ad aziende ed enti pubblici. Attraverso il polo industriale di Gricignano d’Aversa e un team tecnico specializzato, la società integra innovazione, ingegneria e gestione avanzata dei rifiuti, sostenendo percorsi legati alla tutela del territorio e alla transizione ecologica.

Infine, AG Sports Agency LLC è stata premiata con “Eccellenza dell’Anno / Innovazione & Leadership / Sport Management Internazionale” per la capacità di sviluppare progetti sportivi di respiro globale, con particolare attenzione alla valorizzazione del talento, alla crescita professionale degli atleti e alla creazione di opportunità internazionali. Un’attività che favorisce inoltre nuove connessioni tra mercati, professionisti e organizzazioni sportive, contribuendo all’evoluzione dello sport business.

Contatti:
Le Fonti
Il prossimo appuntamento con i Le Fonti Awards a Milano è previsto per il 3 dicembre 2026 con la celebrazione della 100ª edizione. Per maggiori dettagli sulla partecipazione dei Le Fonti Awards®, è possibile consultare i canali ufficiali:

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Eccellenza italiana e internazionale Premiazione Business Consulenza Servizi professionali Innovazione
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