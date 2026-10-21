PALLANUOTO: SIS ROMA, DOPPIO IMPEGNO IN SERIE A1 TRA DERBY CON LA LAZIO E SFIDA AL SORI

Settimana di doppio impegno per la SIS Roma nel campionato di Serie A1 femminile di pallanuoto 2026/2027. La formazione allenata da Marco Capanna sarà impegnata mercoledì 21 ottobre, alle 19.30, nel derby contro la SS Lazio al Foro Italico, prima di tornare in vasca sabato 24 ottobre, alle 18, al Polo Natatorio di Ostia per affrontare il Sori Pool Beach nella quinta giornata di campionato.

Le giallorosse sono chiamate a riscattare la sconfitta interna subita contro il Rapallo, che si è imposto per 15-14 al termine di una gara combattuta. Un risultato che la squadra capitolina punta a lasciarsi alle spalle già nel confronto con la Lazio, cercando di ritrovare punti e fiducia in una fase della stagione caratterizzata dal progressivo inserimento delle nuove giocatrici e dalla costruzione degli equilibri di squadra.

«Più che un derby è una partita da tre punti dopo una sconfitta, perciò vogliamo mettere in acqua tutto il nostro impegno e attenzione», ha dichiarato il tecnico della SIS Roma, Marco Capanna, alla vigilia della sfida.

Per la formazione romana, profondamente rinnovata rispetto alla passata stagione, i due incontri ravvicinati rappresentano un banco di prova importante per verificare i progressi sul piano del gioco e della continuità di rendimento. Dopo il derby, la SIS avrà infatti soltanto pochi giorni per preparare il confronto casalingo con il Sori Pool Beach.

La partita di sabato 24 ottobre si disputerà alle 18 al Polo Natatorio di Ostia, in via delle Quinqueremi 100. La società ha rivolto un invito ai tifosi a sostenere la squadra dagli spalti. L'ingresso sarà gratuito.

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