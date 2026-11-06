CIIE 2026: guida ai trasporti, ai parcheggi e agli spostamenti

SHANGHAI, 6 novembre 2026 /PRNewswire/ -- Una notizia da italian.shanghai.gov.cn

1. Sono previste limitazioni al traffico durante la 9ª edizione della China International Import Expo?

Sì. Durante la 9ª edizione della CIIE saranno introdotte limitazioni al traffico in alcune zone e su determinate strade.

2. Se arrivo in auto, dove posso parcheggiare?

Per chi deve raggiungere la manifestazione in auto, sono disponibili alcuni parcheggi temporanei, con posti limitati, nei dintorni del NECC, prenotabili in anticipo.

3. Tra i numerosi parcheggi disponibili, quale conviene scegliere?

Durante la CIIE, dai parcheggi temporanei più distanti dal NECC saranno attivi bus navetta diretti al parcheggio P5. Dai parcheggi più vicini, invece, si potrà arrivare ai padiglioni a piedi.

4. Se conosco il numero di targa solo poco prima della CIIE, potrò comunque prenotare un parcheggio?

Sì. I posti auto situati al di fuori dell'area soggetta a limitazioni possono essere prenotati online con un'ora di anticipo. Per avere maggiori possibilità di trovare posto, si consiglia tuttavia di effettuare la prenotazione almeno il giorno prima.

5. Se arrivo in taxi o con un veicolo di ride-hailing, dove posso farmi lasciare?

I parcheggi P0, P1, P6 (prima di mezzogiorno), P8 e P15, situati nei pressi del NECC, saranno adibiti a punti di sosta per taxi e veicoli di ride-hailing, dove sarà consentito fermarsi a far scendere i passeggeri.

6. Se voglio prendere un taxi per lasciare il NECC, dove posso trovarlo?

Durante la CIIE, ogni giorno dalle 13:00 alle 20:00, presso il parcheggio P6, sul lato est del NECC, saranno disponibili numerosi taxi. Sarà sufficiente recarsi sul posto e mettersi in fila.

7. Se voglio prenotare un'auto ride-hailing per lasciare il NECC, dove posso farmi venire a prendere?

Ogni giorno dopo le 15:00, i passeggeri potranno essere prelevati presso i parcheggi P0 e P1. Dopo le 19:00, sarà disponibile concordare il prelievo anche in punti comodi nei dintorni del NECC.

8. Quali mezzi pubblici posso utilizzare per raggiungere il NECC?

Le linee 2 e 17 della metro fermano direttamente alla stazione NECC, raggiungibile anche effettuando un cambio da altre linee. Durante la CIIE, il percorso dell'autobus 71 sarà prolungato fino al parcheggio P5, nei pressi del NECC.

9. Quali mezzi pubblici posso utilizzare per lasciare il NECC?

Per lasciare il NECC è possibile prendere la linea 2 o la linea 17 della metropolitana. In alternativa, si può raggiungere il parcheggio P5 e prendere l'autobus 71, oppure una navetta di collegamento con la metropolitana.

10. Alloggio in un hotel vicino al NECC, ma non c'è una stazione della metropolitana raggiungibile a piedi. Quali alternative ho a disposizione?

In occasione della CIIE di quest'anno saranno attivi servizi di bus navetta tra il NECC e gli hotel situati nelle zone di Beidi, Zhudi, Xujing e Jiuting. Si consiglia di valutare una sistemazione in uno degli hotel serviti dalle navette.

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