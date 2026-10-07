Nestlé e NBA annunciano una partnership internazionale di marketing pluriennale

VEVEY, Svizzera, 7 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Nestlé e l'NBA danno il via a una nuova partnership internazionale di marketing pluriennale, che renderà Milo, Nescau e Nesquik Partner Ufficiali dell'NBA.

L'accordo copre 21 paesi in quattro continenti ed è pensato per coinvolgere i fan e incoraggiare la partecipazione dei giovani alla pallacanestro in tutto il mondo. La partnership, che rappresenta la più grande collaborazione internazionale di brand nella storia di Nestlé, riflette la strategia dell'azienda di concentrarsi su meno piattaforme di marketing più grandi a livello globale che possono essere attivate in modo coerente nei diversi mercati, assicurando una forte rilevanza locale. L'accordo entrerà in vigore il 1° gennaio 2027.

Nell'ambito della collaborazione, Nestlé e l'NBA, sulla base del proprio impegno condiviso per la partecipazione dei giovani allo sport, creeranno nuove opportunità per i giovani e le famiglie per avvicinarsi e partecipare alla pallacanestro. L'iniziativa comprenderà attivazioni in una selezione di programmi e piattaforme NBA per lo sviluppo del basket giovanile, tra cui Jr. NBA/Jr. WNBA, NBA Basketball School, Jr. NBA/Jr. WNBA Coaches Academies, Her Time To Play e NBA 3X, e si estenderà a una selezione di eventi NBA e piattaforme di fan engagement, tra cui NBA Global Games e NBA House.

«Da decenni i nostri marchi credono nel potere dello sport di aiutare le persone a dare il meglio di sé», ha dichiarato Liberato Milo, SVP Head of Confectionery & Snacking Strategic Business Unit di Nestlé. «Dai programmi sportivi di Milo e Nescau alle collaborazioni e iniziative con gli atleti promosse da Nesquik, abbiamo visto come lo sport possa dare energia alle persone, rafforzare la fiducia in sé stessi e contribuire a creare abitudini sane. Insieme all'NBA, useremo il potere della pallacanestro per entrare in contatto con un ampio pubblico di consumatori, creare esperienze rilevanti a livello locale e ispirare più giovani e famiglie a praticare attività fisica e ad apprezzare questo sport.»

La partnership comprenderà inoltre attività nei punti vendita e iniziative dedicate ai fan nei diversi mercati, tra cui promozioni sulle confezioni dei prodotti con il marchio NBA e possibilità per i consumatori di vincere biglietti NBA, merchandising e altri premi.

«Nestlé è uno dei marchi più riconoscibili al mondo e vanta un legame di lunga data con i consumatori a livello globale», ha dichiarato Julie Morris, Senior Vice President of Commercial Development and Media dell'NBA. «Siamo lieti di poter valorizzare la presenza globale di Nestlé e il suo forte radicamento nei mercati locali per offrire ai fan nuove occasioni di coinvolgimento e sostenere la continua crescita della pallacanestro nel mondo.»

La partnership sarà attivata in: Australia, Brasile, Canada, Colombia, Francia, Germania, Ghana, Italia, Indonesia, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Nigeria, Singapore, Spagna, Tailandia, Turchia, Regno Unito, Stati Uniti d'America, Vietnam – a cui si uniranno anche le Filippine a partire da ottobre 2027.

Contatti Media:

Gruppo Nestlé in ItaliaGea Gardini – gea.gardini@it.nestle.comNestléChiara Valsangiacomo - mediarelations@nestle.comNBASam Postlethwaite - spostlethwaite@nba.com

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