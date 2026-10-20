Sociale, inaugurato a Roma il Progetto “Silvia Carvaruso”: giovani e anziani insieme all’Istituto Romano San Michele

L’iniziativa, realizzata con la Comunità San Filippo Neri – E Poi?, prevede attività di sostegno educativo e laboratori intergenerazionali per favorire inclusione sociale e contrastare la dispersione scolastica.

Roma, 16 ott. – È stato inaugurato il 15 ottobre, presso la Palazzina Toti dell’Istituto Romano San Michele, il Progetto “Silvia Carvaruso”, nato dalla collaborazione tra l’ASP Istituto Romano San Michele e la Comunità San Filippo Neri – E Poi?, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale, sostenere i percorsi educativi dei più giovani e favorire il dialogo tra generazioni.

Alla cerimonia hanno partecipato il presidente dell’Istituto Romano San Michele, Giovanni Libanori, il direttore Serafino Giuliani e, per la Comunità San Filippo Neri – E Poi?, don Gabriele Vecchione. Nel corso dell’inaugurazione è stata svelata una targa in memoria di Silvia Carvaruso, alla quale è intitolata l’iniziativa.

Il progetto si articola in due ambiti di intervento. Il primo riguarda le attività di doposcuola e sostegno educativo rivolte a bambini e adolescenti, con particolare attenzione alle situazioni di fragilità familiare e sociale, per contribuire alla prevenzione della dispersione scolastica e offrire opportunità di crescita e socializzazione.

Il secondo prevede un percorso di dodici mesi dedicato al racconto orale intergenerazionale, attraverso laboratori strutturati con cadenza bimensile che coinvolgeranno i giovani e gli anziani ospiti delle strutture residenziali dell’Istituto Romano San Michele. Gli incontri saranno finalizzati a favorire lo scambio di esperienze, la condivisione dei ricordi e lo sviluppo di relazioni, valorizzando il patrimonio umano e culturale delle persone anziane.

L’iniziativa intende inoltre contribuire al contrasto della solitudine e dell’isolamento sociale, promuovendo occasioni di partecipazione e confronto tra persone appartenenti a generazioni differenti.

Con il Progetto “Silvia Carvaruso”, l’Istituto Romano San Michele rafforza il proprio impegno nella collaborazione con le realtà sociali del territorio, attraverso iniziative che favoriscono l’incontro tra giovani e anziani e la costruzione di una comunità più inclusiva.

La collaborazione con la Comunità San Filippo Neri – E Poi? si inserisce in questa prospettiva, con l’obiettivo di coniugare sostegno educativo, valorizzazione della memoria e solidarietà intergenerazionale.

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