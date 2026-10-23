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La scorsa estate morte per il caldo 50.000 persone nelle città europee, Napoli la più colpita

Lo rivela un nuovo studio del Grantham Institute sui cambiamenti climatici e l'ambiente sul Guardian

Napoli - Ipa
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23 ottobre 2026 | 13.05
Cristiano Camera
LETTURA: 3 minuti

La scorsa estate, il caldo ha causato la morte di un numero record di 50.000 persone nelle città europee e gli scienziati attribuiscono la responsabilità di due terzi di questi decessi al cambiamento climatico. Lo rivela un nuovo studio del Grantham Institute sui cambiamenti climatici e l'ambiente, secondo cui, da giugno ad agosto i decessi sono avvenuti a causa del caldo torrido provocato dall'inquinamento che sta surriscaldando il pianeta, causando la morte di altre 32.000 persone nelle aree urbane. Le giornate calde hanno spinto gli organismi più vulnerabili a uno stato di iperattività, mentre le notti calde ne hanno impedito il recupero. Lo studio, citato dal Guardian, ha rilevato che il bilancio delle vittime, "sconvolgente", calcolato utilizzando i dati storici relativi al caldo e alla salute in 854 città, è stato il peggiore mai registrato. Il caldo torrido, caratterizzato da ondate di calore incessanti, ha causato quasi il doppio dei decessi rispetto a ciascuno dei due anni successivi più pericolosi. "In un certo senso, il numero assoluto di decessi legati al caldo stimati nelle 854 aree urbane è davvero impressionante", ha affermato Malcolm Mistry, scienziato del clima e della salute presso la London School of Hygiene & Tropical Medicine, coautore dello studio. "Ma forse ciò che è ancora più allarmante è la percentuale di questi decessi che attribuiamo ai cambiamenti climatici di origine antropica".

Lo studio ha rilevato che la percentuale di decessi dovuti ai cambiamenti climatici è aumentata da circa il 40% all'inizio del secolo al 65% quest'estate. Le persone hanno ceduto al caldo con i tassi più elevati a Malta, in Italia e in Ungheria, mentre il numero assoluto di decessi è stato maggiore in Italia, Francia, Spagna, Germania e Regno Unito. Poiché i certificati di morte raramente riportano i fattori che hanno contribuito al decesso, come le temperature pericolose che spingono oltre i limiti una persona colpita da ictus o un malato di cancro ai polmoni, le famiglie raramente sanno che il caldo e l'attività umana hanno accelerato la morte dei loro cari. "Queste cifre sconvolgenti rappresentano migliaia di famiglie che hanno perso una persona cara quest'estate a causa della crisi climatica", ha dichiarato Katie White, ministra per la transizione climatica del Regno Unito, dove gli scienziati hanno stimato 4.354 decessi per caldo quest'estate.

A Napoli, la città più colpita del continente, 815 persone su un milione sono morte a causa del caldo, secondo le stime standardizzate per età dello studio. Mario Guarino, medico del pronto soccorso dell'Ospedale Cto nella zona nord della città, ha affermato di aver assistito a un aumento del 15% degli accessi al pronto soccorso durante le settimane più calde. La "caratteristica distintiva" del periodo, ha aggiunto, è stata la complessità dei problemi di salute, aggravati dal caldo, con la solitudine e la povertà che hanno ulteriormente peggiorato la situazione. Lo studio ha rilevato che le persone di età superiore agli 85 anni rappresentano quasi la metà delle vittime, sebbene anche i più giovani non ne siano immuni: si stima infatti che 833 persone di età compresa tra i 20 e i 44 anni siano morte a causa del caldo.

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