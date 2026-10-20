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Aggredito e trascinato sott’acqua da un alligatore mentre pesca: morto 71enne

L'uomo stava cercando di scattare una fotografia con il pesce appena catturato quando i coccodrillo è sbucato dall'acqua afferrandolo per una gamba. Il corpo è stato recuperato circa due ore dopo

Un alligatore
Un alligatore
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20 ottobre 2026 | 12.09
Arianna Menotti
LETTURA: 2 minuti

Tragedia in Florida, negli Stati Uniti, dove Steve Hamilton, 71 anni, è morto dopo essere stato attaccato da un alligatore lungo quasi quattro metri. L’uomo stava pescando al Dr. Bradford Memorial Park, a Winter Garden, nei pressi di Orlando, quando il rettile lo ha afferrato per una gamba e lo ha trascinato sott’acqua. La tragedia è avvenuta venerdì 16 ottobre.

Secondo le ricostruzioni diffuse dai media americani, Hamilton stava cercando di scattare una fotografia con il pesce appena catturato quando l’alligatore è sbucato dall’acqua, trascinandolo nello stagno. I soccorritori sono intervenuti intorno alle 17, ma le operazioni di recupero sono state complicate dalla presenza di altri alligatori nella zona. Il corpo dell’uomo è stato recuperato circa due ore dopo.

A chiarire le cause del decesso sono stati i referti dell’ufficio del medico legale della contea di Orange, diffusi il 19 ottobre: Hamilton è morto a causa di un grave trauma alla gamba sinistra e dell’annegamento. La morte è stata classificata come accidentale.

L’alligatore responsabile dell’attacco, lungo circa 3,55 metri, è stato successivamente catturato e soppresso dagli operatori incaricati dalla Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, l’agenzia statale che si occupa della tutela della fauna selvatica.

Hamilton era un appassionato pescatore e un musicista conosciuto nella comunità locale. Aveva suonato la chitarra in diverse band della Florida centrale, tra cui i Bones Brothers. Amici ed ex compagni di gruppo lo hanno ricordato come una persona generosa e gentile.

L’incidente riporta l’attenzione sui rischi legati alla presenza degli alligatori nelle acque della Florida, dove questi animali sono diffusi anche in stagni e laghi frequentati da pescatori e visitatori. Le autorità raccomandano di mantenere le distanze dai rettili e di prestare particolare attenzione in prossimità delle rive.

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