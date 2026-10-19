Il presidente brasiliano di sinistra Lula e il conservatore Flavio Bolsonaro si sono lanciati in una raffica di insulti e accuse durante il loro primo dibattito di domenica, a una settimana dal ballottaggio delle presidenziali. Smentendo i sondaggi, il senatore Bolsonaro, 45 anni, ha vinto il primo turno delle elezioni presidenziali il 4 ottobre con il 47% dei voti, contro il 45% di Luiz Inácio Lula da Silva, che a 80 anni punta a un quarto mandato non consecutivo. Questo primo confronto, nello studio dell’emittente televisiva Band a San Paolo, la capitale economica, si è subito rivelato elettrizzante. Gli insulti hanno preso il sopravvento sulle proposte. Ciascuno ha tirato in ballo i casi, reali o presunti, destinati a indebolire l’avversario.

"Corrotto", "clown": lo scontro in tv

Con una cravatta dai colori giallo e verde del Brasile, Lula si è ostensivamente allontanato per un istante da Flavio Bolsonaro, spiegando di voler "prendere le distanze da un miliziano". Alludeva ai presunti legami del parlamentare con gruppi criminali parapolizieschi che controllano vasti quartieri popolari di Rio de Janeiro. Il figlio dell’ex presidente di estrema destra Jair Bolsonaro (2019-2022) ha replicato mostrando la parola "corrotto" scritta sul palmo della mano. Un riferimento alla condanna di Lula per corruzione che gli era costata il carcere nel 2018-2019, prima che fosse annullata. Anche lui in giacca, ma senza cravatta, Flavio Bolsonaro si è posizionato più volte alle spalle del suo rivale per scuotere la testa in segno di diniego mentre quest’ultimo parlava alla telecamera. Lontano dalle telecamere, urla e applausi dei loro sostenitori tra il pubblico hanno punteggiato il dibattito.

Il presidente uscente ha chiesto più volte spiegazioni in merito a un’indagine su sospetti di corruzione che coinvolgono Flavio Bolsonaro, in relazione al finanziamento di un film su suo padre. L’interessato si è rifiutato di rispondere ed è stato definito un "clown". Il candidato di destra ha replicato menzionando un figlio di Lula, soprannominato "Lulinha", coinvolto in un caso di presunta corruzione.

Il nome di Jair Bolsonaro, che sta scontando una pena di 27 anni di carcere per tentato colpo di Stato, è tornato più volte. Quando suo figlio ha chiesto al suo avversario perché così tanti detenuti lo avessero sostenuto alle elezioni, Lula ha risposto ironicamente invitando Bolsonaro padre a votare per lui. Flavio Bolsonaro ha attaccato il presidente uscente su due delle principali preoccupazioni dei brasiliani: l’insicurezza e il costo della vita. "Da quanto tempo non mettete della carne, un pezzo di carne, nel vostro congelatore?, ha chiesto ai telespettatori. A sua volta, Lula ha preso di mira il suo avversario per i suoi legami con il governo del presidente americano Donald Trump, che ha inflitto diverse ondate di dazi doganali al Brasile. “La famiglia Bolsonaro è asservita agli interessi statunitensi”, ha tuonato, definendoli “traditori della patria”.

I sostenitori

Nel corso della giornata, i sostenitori di entrambi gli schieramenti hanno cercato di dare prova della propria forza. I sostenitori del candidato conservatore si sono radunati sulla famosa Avenida Paulista, a San Paolo. "Il Paese si trova in una situazione catastrofica. Per arrivare a fine mese o comprare qualsiasi cosa, bisogna avere due o tre lavori», ha dichiarato all’Afp Sara Machado, 36 anni. Secondo le stime dei ricercatori dell’Università di San Paolo, il raduno ha attirato circa 71.000 persone.

A Rio de Janeiro, il musicista Caetano Veloso ha cercato di infiammare gli animi dei progressisti durante una "manifestazione per la democrazia" insieme a decine di artisti lungo la spiaggia di Copacabana. Il raduno ha riunito circa 56.000 persone, secondo gli stessi ricercatori. Su una delle altre spiagge della città, alcuni bagnanti hanno formato il nome di Lula nell’acqua. "Penso che questa sia l’elezione più importante della storia del Brasile. Flavio Bolsonaro fa parte di un clan familiare autoritario e fascista", ha affermato Marcel Bosa, 61 anni. Un sondaggio dell’istituto Datafolha attribuisce al senatore Bolsonaro il 51% delle intenzioni di voto, contro il 49% del presidente uscente. Il divario si è ridotto di due punti e i due candidati si trovano tecnicamente alla pari, tenuto conto del margine di errore.