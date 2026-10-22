circle x black
Cerca nel sito
 

Cosmetici e chimici: le nuove norme Ue per etichette più chiare

Il Parlamento Ue adotta nuove regole, prevedendo un ritiro relativamente rapido delle sostanze nocive dal mercato

Negozio di make-up - Fotogramma/Ipa
Negozio di make-up - Fotogramma/Ipa
Segui Adnkronos su Google
22 ottobre 2026 | 17.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il Parlamento Europeo ha adottato oggi a Strasburgo nuove norme riguardanti i prodotti cosmetici, i fertilizzanti e l'etichettatura delle sostanze chimiche. La legislazione, su cui gli Stati membri e il Parlamento avevano già raggiunto un accordo, mira a garantire una maggiore flessibilità, senza ridurre la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

I prodotti cosmetici contenenti sostanze nocive, come componenti cancerogeni o mutageni, saranno ritirati dal mercato più rapidamente di quanto inizialmente proposto dalla Commissione Europea. A seguito dell'entrata in vigore di un divieto, le imprese avranno a disposizione sei mesi per cessare la commercializzazione di questi prodotti e dodici mesi prima che vengano definitivamente ritirati dal mercato.

Inoltre, saranno introdotte norme più flessibili per quanto riguarda l'etichettatura delle sostanze chimiche, che dovrà risultare più leggibile per il consumatore. Il testo stabilisce, in particolare, requisiti minimi relativi alla dimensione dei caratteri e offre maggiori possibilità di ricorrere a etichette digitali sugli imballaggi di piccole dimensioni. La maggior parte delle nuove norme in materia di etichettatura entrerà in vigore diciotto mesi dopo l'adozione del provvedimento.

"Purtroppo, non sarà sufficiente a proteggere la salute dei cittadini - lamenta Saskia Bricmont, eurodeputata del gruppo Verdi/Ale - dobbiamo spingerci oltre. Dobbiamo vietare le sostanze chimiche tossiche e cancerogene nei nostri prodotti cosmetici. Al momento non ci siamo ancora arrivati. Eppure, è proprio questo che i cittadini si aspettano da noi".

Il testo si inserisce in un pacchetto di misure volte a semplificare la normativa europea e a ridurre gli oneri amministrativi. Secondo le stime della Commissione, queste misure dovrebbero consentire al settore chimico un risparmio annuo di almeno 363 milioni di euro.

Il testo deve ancora essere formalmente approvato dagli Stati membri. Le nuove norme relative ai cosmetici entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione della normativa nella Gazzetta Ufficiale dell'Ue.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Morgan: "Sanremo è un grande evento, ma manca la musica. De Martino? Ottimo ballerino" - Video
Tenta truffa del finto carabiniere ma chiama un militare vero e viene arrestato, l'audio della telefonata
A Napoli sfilano cittadini e camion, il corteo a sostegno degli autotrasportatori - Video
Caro carburanti, Schlein: "Governo non ha scuse, servono risposte e non si può più aspettare" - Video
Scontri Milano, Salvini: "Parà pronti con Lince e droni, mi auguro restino per anni" - Video
Caro carburanti, Schlein: "Governo venga in Parlamento a spiegare sue intenzioni' - Video
Blocchi dei tir svuotano scaffali dei supermercati - Video
Trump invita Melania a firmare un ordine esecutivo, ma la frase diventa un boomerang sul web - Video
Furto di farmaci oncologici al Pascale di Napoli, le immagini dei ladri all'opera
Pirelli e Ferrari insieme in India: "Qui l'Italia guarda al futuro" - Video
Scamarcio: "Proteste al Sud? Hanno ragione da vendere, servono misure serie e urgenti" - Video
Julianne Moore: "Quella volta che sul set non ho confessato di non saper guidare" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza