Cosmetici e chimici: le nuove norme Ue per etichette più chiare

Il Parlamento Europeo ha adottato oggi a Strasburgo nuove norme riguardanti i prodotti cosmetici, i fertilizzanti e l'etichettatura delle sostanze chimiche. La legislazione, su cui gli Stati membri e il Parlamento avevano già raggiunto un accordo, mira a garantire una maggiore flessibilità, senza ridurre la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

I prodotti cosmetici contenenti sostanze nocive, come componenti cancerogeni o mutageni, saranno ritirati dal mercato più rapidamente di quanto inizialmente proposto dalla Commissione Europea. A seguito dell'entrata in vigore di un divieto, le imprese avranno a disposizione sei mesi per cessare la commercializzazione di questi prodotti e dodici mesi prima che vengano definitivamente ritirati dal mercato.

Inoltre, saranno introdotte norme più flessibili per quanto riguarda l'etichettatura delle sostanze chimiche, che dovrà risultare più leggibile per il consumatore. Il testo stabilisce, in particolare, requisiti minimi relativi alla dimensione dei caratteri e offre maggiori possibilità di ricorrere a etichette digitali sugli imballaggi di piccole dimensioni. La maggior parte delle nuove norme in materia di etichettatura entrerà in vigore diciotto mesi dopo l'adozione del provvedimento.

"Purtroppo, non sarà sufficiente a proteggere la salute dei cittadini - lamenta Saskia Bricmont, eurodeputata del gruppo Verdi/Ale - dobbiamo spingerci oltre. Dobbiamo vietare le sostanze chimiche tossiche e cancerogene nei nostri prodotti cosmetici. Al momento non ci siamo ancora arrivati. Eppure, è proprio questo che i cittadini si aspettano da noi".

Il testo si inserisce in un pacchetto di misure volte a semplificare la normativa europea e a ridurre gli oneri amministrativi. Secondo le stime della Commissione, queste misure dovrebbero consentire al settore chimico un risparmio annuo di almeno 363 milioni di euro.

Il testo deve ancora essere formalmente approvato dagli Stati membri. Le nuove norme relative ai cosmetici entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione della normativa nella Gazzetta Ufficiale dell'Ue.