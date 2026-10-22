circle x black
Cerca nel sito
 

Cpi, Benifei (Pd): 'con premio Sakharov Pe si oppone a sforzo Trump di indebolirla'

L'eurodeputato all'Adnkronos, 'impatto su relazioni Ue-Usa? Inutile scommettere sulle prossime mosse di Trump, sua agenda rincorre e copre suoi errori in vista delle midterm. Avvicinamento a Russia scelta miope e scellerata che vede contrarietà bipartisan in Usa, mandato arresto Cpi su Putin dimostra sua importanza'

- Christian Creutz/European Union 2026 - Source: EP
- Christian Creutz/European Union 2026 - Source: EP
Segui Adnkronos su Google
22 ottobre 2026 | 15.21
Otto Lanzavecchia
LETTURA: 2 minuti

"Con il premio Sakharov alla Corte penale internazionale, il Parlamento europeo dà una grande prova di coraggio e dignità, anche rispetto a troppi silenzi dei governi e alla timidezza della Commissione europea. Mandiamo un messaggio chiaro al mondo: è il diritto a governare le relazioni internazionali, non le pressioni politiche. Un messaggio tanto più importante oggi, mentre l’amministrazione Trump cerca di indebolire la Corte e di colpirne l’indipendenza". Lo dichiara all'Adnkronos Brando Benifei, eurodeputato del Partito democratico (S&D) e presidente della delegazione dell'Eurocamera per le relazioni con gli Usa.

La mossa dell'Eurocamera andrà a gravare sul rapporto tra Ue e Usa in questa fase delicatissima? "È inutile scommettere sulle prossime mosse di Trump: la sua agenda sembra ormai rincorrere e coprire confusamente i propri errori sul fronte economico-commerciale, politico e diplomatico, temendo il risultato delle elezioni di midterm", osserva Benifei. Anche l'avvicinamento del presidente Usa alla Russia, con la sospensione delle sanzioni previste dal Graham Act al fine di consentire l'acquisto di idrocarburi russi, "appare davvero una scelta miope e scellerata, che finanzia indirettamente la macchina bellica di Vladimir Putin, senza produrre benefici sensibili per i cittadini americani sul prezzo dei carburanti", aggiunge, evidenziando la contrarietà "non solo dei democratici, ma anche di molti repubblicani".

L'eurodeputato sottolinea l'importanza di un'istituzione come la Cpi in un momento come quello attuale, anche di fronte alle immense pressioni della Casa Bianca sull'ente, sui suoi funzionari e gli Stati aderenti, volte a smantellare la Corte, come ha spiegato di recente il segretario di Stato Usa Marco Rubio. "Il mandato d’arresto emesso dalla Cpi nei confronti di Putin, per presunti crimini di guerra legati alla deportazione e al trasferimento illegali di bambini ucraini, e quelli nei confronti di Benjamin Netanyahu e Yoav Gallant, nonchè verso la leadership di Hamas, per presunti crimini di guerra e crimini contro l’umanità nella Striscia di Gaza, dimostrano quanto sia fondamentale garantire l’indipendenza della giustizia internazionale" conclude Benifei.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Caro carburanti, Schlein: "Governo venga in Parlamento a spiegare sue intenzioni' - Video
Blocchi dei tir svuotano scaffali dei supermercati - Video
Trump invita Melania a firmare un ordine esecutivo, ma la frase diventa un boomerang sul web - Video
Furto di farmaci oncologici al Pascale di Napoli, le immagini dei ladri all'opera
Pirelli e Ferrari insieme in India: "Qui l'Italia guarda al futuro" - Video
Scamarcio: "Proteste al Sud? Hanno ragione da vendere, servono misure serie e urgenti" - Video
Julianne Moore: "Quella volta che sul set non ho confessato di non saper guidare" - Video
Jesse Eisenberg: "Elezioni Midterm Usa? Sono a disagio a parlarne" - Video
Tir carico di elettrodomestici a fuoco in autostrada nel Veneziano, lunghe code sull'A4 - Video
Protesta tir, benzinai a secco e distribuzione carburanti a rischio - Video
Festa Cinema di Roma: il trailer esilarante di 'Cambogia', film d'esordio di Valerio Lundini
News to go
Dal governo 480 milioni, ma la protesta dei tir continua


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza