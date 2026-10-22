Cpi, Benifei (Pd): 'con premio Sakharov Pe si oppone a sforzo Trump di indebolirla'

L'eurodeputato all'Adnkronos, 'impatto su relazioni Ue-Usa? Inutile scommettere sulle prossime mosse di Trump, sua agenda rincorre e copre suoi errori in vista delle midterm. Avvicinamento a Russia scelta miope e scellerata che vede contrarietà bipartisan in Usa, mandato arresto Cpi su Putin dimostra sua importanza'

"Con il premio Sakharov alla Corte penale internazionale, il Parlamento europeo dà una grande prova di coraggio e dignità, anche rispetto a troppi silenzi dei governi e alla timidezza della Commissione europea. Mandiamo un messaggio chiaro al mondo: è il diritto a governare le relazioni internazionali, non le pressioni politiche. Un messaggio tanto più importante oggi, mentre l’amministrazione Trump cerca di indebolire la Corte e di colpirne l’indipendenza". Lo dichiara all'Adnkronos Brando Benifei, eurodeputato del Partito democratico (S&D) e presidente della delegazione dell'Eurocamera per le relazioni con gli Usa.

La mossa dell'Eurocamera andrà a gravare sul rapporto tra Ue e Usa in questa fase delicatissima? "È inutile scommettere sulle prossime mosse di Trump: la sua agenda sembra ormai rincorrere e coprire confusamente i propri errori sul fronte economico-commerciale, politico e diplomatico, temendo il risultato delle elezioni di midterm", osserva Benifei. Anche l'avvicinamento del presidente Usa alla Russia, con la sospensione delle sanzioni previste dal Graham Act al fine di consentire l'acquisto di idrocarburi russi, "appare davvero una scelta miope e scellerata, che finanzia indirettamente la macchina bellica di Vladimir Putin, senza produrre benefici sensibili per i cittadini americani sul prezzo dei carburanti", aggiunge, evidenziando la contrarietà "non solo dei democratici, ma anche di molti repubblicani".

L'eurodeputato sottolinea l'importanza di un'istituzione come la Cpi in un momento come quello attuale, anche di fronte alle immense pressioni della Casa Bianca sull'ente, sui suoi funzionari e gli Stati aderenti, volte a smantellare la Corte, come ha spiegato di recente il segretario di Stato Usa Marco Rubio. "Il mandato d’arresto emesso dalla Cpi nei confronti di Putin, per presunti crimini di guerra legati alla deportazione e al trasferimento illegali di bambini ucraini, e quelli nei confronti di Benjamin Netanyahu e Yoav Gallant, nonchè verso la leadership di Hamas, per presunti crimini di guerra e crimini contro l’umanità nella Striscia di Gaza, dimostrano quanto sia fondamentale garantire l’indipendenza della giustizia internazionale" conclude Benifei.