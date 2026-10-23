La presidente Maia Sandu in un tweet: "Espulso in risposta un dipendente dell'ambasciata di Mosca"
Un drone russo ha violato oggi, venerdì 23 ottobre, lo spazio aereo della Moldova ed è precipitato vicino a residenze private e a una infrastruttura dell'energia, ha denunciato la presidente della Moldova, Maia Sandu in un tweet.
"La guerra della Russia continua a mettere a rischio le vite dei moldavi" ha scritto, condannando l'attacco.
Russia's war keeps putting Moldovan lives at risk. Today, a Russian Geran attack drone violated our airspace and fell near family homes and an energy facility. We condemn this latest dangerous act. In response, we have declared a Russian embassy staff member persona non grata.— Maia Sandu (@sandumaiamd) October 23, 2026
Sui social ha anche annunciato l'espulsione di un dipendente dell'ambasciata russa in risposta all'aggressione con il drone.