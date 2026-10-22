Duecentoundici candidati totali in corsa per il rinnovo dei tre Comites del Regno Unito: Londra, che copre l'area sud dell'Inghilterra e il Galles, Manchester che rappresenta il centro e il nord del Paese, e Scozia e Irlanda del Nord per i due omonimi territori. Tra questa platea di candidati, il prossimo 4 dicembre, verranno eletti 18 consiglieri per Londra e Manchester e 12 per Scozia e Irlanda del Nord che rimarranno in carica per i successivi cinque anni rappresentando una delle più grandi comunità italiane all’estero, dato che quella in Uk conta quasi 700 mila iscritti Aire. In un'intervista all'Adnkronos, il console a Londra, Alessandro Mignini, ha sottolineato il valore istituzionale di questi particolari organismi che non sempre tutti conoscono. "Il loro ruolo principale è quello di rappresentare i cittadini residenti fuori dai confini nazionali nei rapporti con la rete diplomatico-consolare, favorendo l'integrazione, promuovendo la lingua e la cultura italiana, valorizzando il contributo della comunità nel Paese ospitante".

Mignini ha rimarcato come "partecipare al rinnovo delle elezioni è fondamentale poiché permette alla comunità di scegliere i propri rappresentanti e dare forza alle proprie esigenze sociali, culturali e civili. Un'ampia adesione elettorale rafforza la legittimità democratica dell'organismo e orienta l'azione istituzionale verso risposte più efficaci per le priorità dei connazionali all'estero". Proprio su questo fronte, è bene ricordare che a differenza delle elezioni politiche e dei referendum, il plico elettorale verrà spedito soltanto agli elettori che abbiano presentato espressa richiesta di iscrizione nell'elenco elettorale per le elezioni dei Comites entro il 4 novembre. Sui rispettivi siti internet dei Consolati di Londra, Manchester ed Edimburgo, ci sono tutte le informazioni necessarie per farne richiesta.

Cinque le liste che si sono presentate per il rinnovo del Comites di Londra: Mondoitaliano, Moving Forward - Democrazia Bene Comune, Insieme per cambiare, Movimento italiano in Europa, Noi Fratelli Uk; tre le liste per quello di Manchester: Con Voi, Partecipa Uk e Costruiamo il Domani; tre anche per quello di Scozia e Irlanda del Nord: Movimento Italiano in Europa, ItaliaNIS e Insieme. In merito alle prospettive future e alla collaborazione tra le parti dopo la chiusura delle urne, il console ha aggiunto che "una volta insediati, i Comites del Regno Unito interagiranno con i rispettivi consolati e l'Ambasciata attraverso tavoli di lavoro periodici e l'organismo di coordinamento nazionale, l'Intercomites. Questa sinergia istituzionale permette di affrontare in modo compatto temi trasversali, dalle tutele post-Brexit all'assistenza sociale. Inoltre, i Comites collaboreranno direttamente con le rappresentanze diplomatiche per realizzare guide informative, webinar sui servizi digitali e progetti culturali a favore della comunità locale. Infine, faranno da ponte con il Consiglio Generale degli Italiani all'Estero e i parlamentari eletti nella circoscrizione estera per dare la giusta rilevanza alle esigenze dei residenti in Regno Unito". (di Alessandro Allocca)