Hamas avverte Israele: "Pronto attacco come il 7 ottobre"

Hamas sarebbe pronta a compiere un altro attacco simile al massacro del 7 ottobre 2023 e potrebbe colpire ovunque. Quindi non solo in Israele, ma anche in Cisgiordania e all'estero. L'avvertimento, ''insolitamente schietto'' come nota il sito di Ynet, è stato inviato a Israele proprio da alti funzionari di Hamas tramite il coordinatore umanitario delle Nazioni Unite, Ramiz Alakbarov, in un incontro la scorsa settimana nella Striscia di Gaza. A sua volta Alakbarov ha trasmesso il messaggio al generale Yoram Halevy, coordinatore israeliano delle attività governative nei territori (Cogat). Funzionari israeliani hanno parlato di una ''minaccia straordinaria, senza precedenti per la sua franchezza e immediatezza''. I vertici politici e della sicurezza di Israele sono stati informati.

Il sito di Ynet nota che funzionari israeliani ritengono che Hamas non sia più in grado di compiere un attacco come quello del 7 ottobre, seppur possieda ancora capacità militari. Quello che potrebbe fare è attaccare avamposti militari, rapire soldati o tentare di infiltrarsi nelle comunità israeliane. Secondo le valutazioni presentate di recente al gabinetto di sicurezza, Hamas ha aumentato i preparativi per una ripresa dei combattimenti, accumulando armi e personale e trasferendo equipaggiamento militare in aree civili. Funzionari israeliani ritengono che Hamas valuti ridotta la capacità di Israele di intraprendere importanti operazioni militari per via delle elezioni israeliane del 27 ottobre e dalle elezioni di Midterm statunitensi del 3 novembre.