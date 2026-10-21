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Guarda porno mentre guida e provoca incidente, un morto

Una donna arrestata nello Utah, decisivi gli accertamenti sul cellulare

Un nastro della polizia
Un nastro della polizia
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21 ottobre 2026 | 19.28
Roberto Grossi
LETTURA: 1 minuti

Guarda un porno sullo smartphone mentre guida e provoca un incidente mortale. Protagonista e responsabile della vicenda una donna di 44 anni. I media americani, e in particolare TMZ, ricostruiscono la dinamica dell'incidente che il 12 giugno ha provocato la morte di una persona nello Utah. La 44enne Christine Chao è stata incriminata per omicidio in relazione all'episodio. Secondo i documenti depositati in tribunale, Chao "ha detto agli agenti di aver sbagliato". Gli investigatori hanno ottenuto un mandato per analizzare lo smartphone della donna: hanno potuto verificare che l'utente aveva avuto accesso ad un sito porno "meno di due minuti prima rispetto all'incidente".

La donna stava guidando sulla I-15 quando si è schiantata contro una berlina che aveva rallentato in corrispondenza di un cantiere. L'auto tamponata violentemente ha continuato la sua corsa contro un Suv: i 3 veicoli sono tutti finiti fuori strada. L'emittente KSL riferisce che il 66enne Scott LaVar Lichfield ha riportato lesioni alla testa ed è deceduto. Secondo la tv ABC4, l'uomo era a bordo dell'auto tamponata direttamente da Chao.

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