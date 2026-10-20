circle x black
Cerca nel sito
 

"Non andate in Italia, ci sono le rivolte": il messaggio dell'Iran ai cittadini

"I cittadini iraniani attualmente presenti in Francia, Belgio e Italia sono invitati a evitare aree di tensione e siti di scontri"

Disordini a Milano - (Fotogramma)
Disordini a Milano - (Fotogramma)
Segui Adnkronos su Google
20 ottobre 2026 | 13.37
Roberto Grossi
LETTURA: 1 minuti

"Non andate in Italia, è pericoloso". Firmato, l'Iran. La Repubblica islamica invita i suoi cittadini ad evitare viaggi "non essenziali" in Italia, Francia e Belgio dopo gli scontri, i disordini e i saccheggi che hanno caratterizzato gli ultimi giorni. In Italia, in particolare, Milano ha vissuto un weekend di fuoco con violenze nelle giornate di sabato e domenica. Da Teheran, quindi, parte l'avviso del ministero degli Esteri, rilanciato dai profili social di varie ambasciate.

"Il Dipartimento delle Relazioni Pubbliche del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran, in considerazione dell'escalation delle sommosse e dei problemi di ordine pubblico in Francia, Belgio e Italia, consiglia ai cittadini iraniani di astenersi dall'effettuare viaggi non essenziali verso questi paesi o di trovarsi in aree interessate da sommosse", si legge nel messaggio. "I cittadini iraniani attualmente presenti in Francia, Belgio e Italia sono invitati a evitare aree di tensione e siti di scontri, e ad astenersi da viaggi non necessari, in particolare nelle aree interessate da sommosse", prosegue l'avviso.

"In considerazione della possibilità di un'escalation delle sommosse, restrizioni di viaggio e interruzioni dei servizi di trasporto pubblico, si richiede ai cittadini iraniani di verificare l'ultima situazione di sicurezza e le condizioni di trasporto prima di effettuare qualsiasi spostamento, e di portare con sé le informazioni di contatto delle missioni diplomatiche della Repubblica Islamica dell'Iran in Francia, Belgio e Italia", conclude l'alert del ministero.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
milano guerriglia
Vedi anche
Assaltano un'armeria nel Cagliaritano, in un video le urla e gli spari nella notte
News to go
Scontri in Francia, il bottino dei saccheggi in vendita su piattaforme online
Festa del Cinema di Roma, giorno 8: protagonisti la Gialappa's Band e l'attore Marco Bocci - Videonews dalla nostra inviata
Francesco Colella: "Dagli autotrasportatori alle violenze di piazza, indignato per il racconto di alcuni media" - Video
"Vi remigreremo tutti", tensione alla manifestazione dei giovani di centrodestra a Milano - Video
Sciopero autotrasportatori, scaffali vuoti in un supermercato a Palermo - Video
Guerriglia a Milano, i negozianti: "Abbiamo avuto paura, devono intervenire duramente" - Video
Francia, gli studenti bloccano l'accesso al Louvre - Video
Gli studenti albanesi contro Edi Rama, violenti scontri a Tirana - Video
Proteste in Francia, studenti bloccano il Louvre e arriva il coprifuoco in alcune città - Videonews
Da Milano a Bologna, i video degli scontri di piazza e degli assalti ai negozi
Ravetto: "Da Meloni attacchi quasi personali, ho provato amarezza" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza