Le immagini lo ritraggono mentre esamina scarpe per bambini e cappotti da donna a una fiera di abbigliamento e calzature. Ma non è chiaro quando siano state scattate

I media nordcoreani hanno diffuso fotografie che "provano che Kim Jong Un è ancora vivo", dopo le speculazioni sulla sua morte per emorragia cerebrale. Le immagini, pubblicate dalla Corea del Nord, ritraggono Kim mentre esamina scarpe per bambini e cappotti da donna a una fiera di abbigliamento e calzature. La pubblicazione delle fotografie segue di poche ore la diffusione online di affermazioni non verificate secondo cui il leader quarantenne sarebbe caduto in coma e sarebbe deceduto dopo essere stato trasportato a Pechino per cure mediche urgenti.

L'agenzia di stampa ufficiale nordcoreana Kcna riferisce che Kim ha visitato la mostra ieri, sebbene le immagini non siano state verificate in modo indipendente e non sia ancora chiaro quando siano state scattate. Le fotografie sono emerse dopo che Wanjun Xie, un dissidente cinese residente negli Stati Uniti e legato al Partito Democratico Cinese, ha affermato su X che Kim era morto domenica. Nel suo post, Xie ha dichiarato che Kim era deceduto e che la Cina aveva schierato 9.000 soldati a Pyongyang. Ha inoltre sostenuto che un'équipe di specialisti del Peking Union Medical College Hospital di Pechino era stata inviata in Corea del Nord sabato per curare Kim a seguito di una grave emorragia.

It is rumored that recently,Kim Jong-un, General Secretary of the Workers' Party of Korea and Supreme Leader of North Korea, suffered a severe cerebral hemorrhage and fell into a coma. Although a team of medical experts from Peking Union Medical College Hospital was dispatched to North Korea to assist in his treatment, the poor medical conditions in North Korea forced Kim Jong-un to be transferred to Peking Union Medical College Hospital for emergency treatment. However, due to the severity of his condition and the fact that the optimal window for treatment had passed, Kim Jong-un succumbed to his injuries and died. His body has been secretly transported back to North Korea, and the news of his death is being kept under wraps. — Wanjun Xie (@xie_wanjun) October 18, 2026

Xie ha poi affermato che Kim è caduto in coma prima di essere trasportato a Pechino e che i medici non sono riusciti a salvarlo.