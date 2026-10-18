circle x black
Cerca nel sito
 

Parigi, donna prova a fermare i saccheggiatori: "Perché lo fate?" - Video

Nella giornata di ieri la capitale francese è stata messa a ferro e fuoco durante le proteste

La donna contro i saccheggiatori - X
La donna contro i saccheggiatori - X
Segui Adnkronos su Google
18 ottobre 2026 | 10.43
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Una donna si è provata a opporre ai saccheggi di Parigi, durante le proteste che hanno messo a ferro e fuoco la Francia nella giornata di ieri. Mentre per la capitale, così come in altre grandi città transalpine, imperversavano i disordini a margine delle manifestazioni degli studenti, una donna è diventata virale nel suo tentativo di fermare alcuni uomini che volevano entrare e distruggere un negozio.

"Perché lo fate? Fermatevi", ha urlato cercando di frapporsi, invano, tra i manifestanti e la porta d'ingresso, "non è questa la causa, fermatevi". Dopo una breve discussione con alcuni uomini, è stata spinta via di forza, con i saccheggiatori che, a volto coperto, sono entrati nel negozio urlando.

"A cosa serve fare così? Fermatevi", ha continuato a urlare la donna dopo essere stata allontanata da un passante, che le ha provato a spiegare come le sue rimostranze fossero inutili.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
francia proteste francia proteste parigi
Vedi anche
Papa Leone dimesso dal Gemelli, le videonews dal nostro inviato
Proteste in Francia, tensioni e scontri nei cortei: le videonews dalla nostra inviata
Papa Leone lascia il Gemelli, le immagini dell'uscita del Santo Padre tra gli applausi dei fedeli
Festa del Cinema di Roma, giorno 5: grande attesa per Javier Bardem e Jenna Ortega - Videonews dalla nostra inviata
Crozza diventa Bersani, l'appello a Schlein-Conte e la stoccata a Renzi - Video
Papa Leone XIV ricoverato al Gemelli, la videonews della nostra inviata oggi 17 ottobre
Crans Montana, padre di Riccardo Minghetti: "Ragazzi sorridete come faceva lui" - Video
Crans Montana, padre di Riccardo Minghetti: "Nessuno è preparato ad affrontare perdita di un figlio" - Video
Milano, studenti occupano scuola Rozzano: il video dei bagni distrutti e della palestra imbrattata
Confalonieri a Myrta Confidential: "Giorgia Meloni è brava ma troppo polemica" - Video
"Si sente il capro espiatorio di Trump?", il silenzio di Zelensky diventa un siparietto - Video
News to go
Rottamazione quinquies, domande al via da oggi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza