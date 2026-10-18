Nella giornata di ieri la capitale francese è stata messa a ferro e fuoco durante le proteste

Una donna si è provata a opporre ai saccheggi di Parigi, durante le proteste che hanno messo a ferro e fuoco la Francia nella giornata di ieri. Mentre per la capitale, così come in altre grandi città transalpine, imperversavano i disordini a margine delle manifestazioni degli studenti, una donna è diventata virale nel suo tentativo di fermare alcuni uomini che volevano entrare e distruggere un negozio.

French woman tries to stop looters from making their way into a store but is quickly pushed out of the way https://t.co/5BaYAaFb4u — Visegrád 24 (@visegrad24) October 17, 2026

"Perché lo fate? Fermatevi", ha urlato cercando di frapporsi, invano, tra i manifestanti e la porta d'ingresso, "non è questa la causa, fermatevi". Dopo una breve discussione con alcuni uomini, è stata spinta via di forza, con i saccheggiatori che, a volto coperto, sono entrati nel negozio urlando.

"A cosa serve fare così? Fermatevi", ha continuato a urlare la donna dopo essere stata allontanata da un passante, che le ha provato a spiegare come le sue rimostranze fossero inutili.