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Spagna, bus precipita per 20 metri: 41 feriti, la metà sono gravi

L'incidente è avvenuto a Fogars de Montclus, nella provincia di Barcellona. Il mezzo si è scontrato con una macchina

Un'ambulanza
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25 ottobre 2026 | 18.40
Melissa Bertolotti
LETTURA: 1 minuti

Sono almeno 41 le persone rimaste ferite in Spagna, di cui la metà in modo grave, dopo che il bus sul quale viaggiavano è precipitato in una scarpata per venti metri dopo uno scontro con un'auto. Lo riferisce Cadena Ser spiegando che l'incidente è avvenuto a Fogars de Montclus, nella provincia di Barcellona.

Il Servizio Medico di Emergenza (Sem) Catalano ha attivato 15 ambulanze, due elicotteri medici e 3 squadre dei vigili del fuoco.

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