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Lo spot contro lo stupro 'attacca' i nonni, bufera in Irlanda

Il video punta il dito contro "gli abbracci non voluti" ma i protagonisti sono due anziani...

Lo spot - (immagine da X)
Lo spot - (immagine da X)
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22 ottobre 2026 | 15.16
Roberto Grossi
LETTURA: 2 minuti

Lo spot contro lo stupro 'attacca' i nonni e scoppia la bufera. Il ministero della Giustizia irlandese contro lo spot - prodotto dal Dublin Rape Crisis Centre (DRCC) e finanziato dal governo - che per sottolineare l'importanza del consenso finisce per puntare il dito contro... l'abbraccio dei nonni. Lo spot mostra due nonni che, sull'uscio della casa dei nipoti, abbracciano con trasporto il ragazzino che apre alla porta. Quindi, si avvicinano alla nipote che appare a disagio. "Non tutti vogliono un abbraccio. Anche se arrivano da chi li ama", il messaggio che accompagna la clip. L'advertising è diventato un caso nazionale e internazionale: risultato, lo spot è stato rimosso. "Il video non rappresenta la visione del governo", la posizione di Jim O'Callaghan, esponente del partito Fianna Fáil. "Lo spot è inappropriato e denigra i nonni, è stato rimosso dal DRCC dopo i contatti con il centro. E' essenziale che le persone capiscano il concetto di consenso quando si parla di relazioni sessuali. Questo video non va in questa direzione e per molti versi è stato controproducente", aggiunge.

Il video faceva parte di una campagna intitolata We-Consent, promossa dal DRCC. "We-Consent è una campagna a lungo termine, parte dell'attività di prevenzione del Dublin Rape Crisis Centre, volta a promuovere la consapevolezza e la pratica del consenso in Irlanda. Abbiamo realizzato tre video basati sul principio che i confini personali debbano essere rispettati fin dalla più tenera età, così come occorre rispettare i confini degli altri", la nota del DRCC all'emittente pubblica RTE. ""Rimuoveremo i video dai nostri canali social, in attesa di valutare se stiano effettivamente producendo l'effetto positivo auspicato". Oltre che dal Dipartimento di Giustizia, la campagna We-Consent è sostenuta anche dal Dipartimento per l'Infanzia, l'Uguaglianza, la Disabilità, l'Integrazione e la Gioventù, e da CUAN (l'agenzia dedicata al contrasto della violenza domestica, sessuale e di genere).

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