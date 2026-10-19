circle x black
Cerca nel sito
 

Guerriglia a Milano, Trump all'AdnKronos: "In Italia e Francia colpa dell'immigrazione, l'avevo detto"

Il presidente Usa risponde a una domanda dall'AdnKronos sugli scontri verificatisi negli ultimi giorni in Europa con le proteste degli studenti

Donald Trump - (AFP)
Donald Trump - (AFP)
Segui Adnkronos su Google
19 ottobre 2026 | 21.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Le violenze in Italia e in Francia? Colpa dell'immigrazione, l'avevo detto". Così il presidente Usa Donald Trump ha risposto a una domanda dell'AdnKronos sugli scontri verificatisi in Europa tra studenti e forze dell'ordine. Milano, in particolare, è stata teatro di violenze e saccheggi tra sabato e domenica. "Si tratta di una polveriera pronta ad esplodere", ha aggiunto.

"Ho visto quello che succede in Italia e in Francia, c’entra con l’immigrazione. E avevo detto a tutti che sarebbe successo", ha detto Trump.

"È una polveriera pronta a esplodere, è molto triste per me assistervi -ha detto ancora Trump- Noi abbiamo chiuso le frontiere, non entra nessuno e stiamo facendo uscire tutte queste persone. Tutti quelli che sono entrati illegalmente se ne stanno andando".

Poi, l'inquilino della Casa Bianca ha concluso: "Quello che è successo" in Italia e Francia "è che hanno lasciato entrare le persone, non le hanno fatte uscire e sono entrate a milioni. E sinceramente, sono Paesi diversi da quelli di dieci anni fa".

Parlando nello specifico della situazione francese, Trump ha dichiarato: "Parigi diventerà una città musulmana molto presto", sottolineando di aver messo in guardia il presidente francese, Emmanuel Macron. "Dovresti chiudere le tue frontiere, gliel'ho detto non appena l'ho incontrato. Ho detto: 'Stai facendo un grande errore'. Noi abbiamo chiuso le nostre frontiere. Lui no", conclude Trump. (di Iacopo Luzi)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
cortei
Vedi anche
Francesco Colella: "Dagli autotrasportatori alle violenze di piazza, indignato per il racconto di alcuni media" - Video
"Vi remigreremo tutti", tensione alla manifestazione dei giovani di centrodestra a Milano - Video
Sciopero autotrasportatori, scaffali vuoti in un supermercato a Palermo - Video
Guerriglia a Milano, i negozianti: "Abbiamo avuto paura, devono intervenire duramente" - Video
Francia, gli studenti bloccano l'accesso al Louvre - Video
Gli studenti albanesi contro Edi Rama, violenti scontri a Tirana - Video
Proteste in Francia, studenti bloccano il Louvre e arriva il coprifuoco in alcune città - Videonews
Da Milano a Bologna, i video degli scontri di piazza e degli assalti ai negozi
Ravetto: "Da Meloni attacchi quasi personali, ho provato amarezza" - Video
Operai ex Ilva bloccano aeroporto di Genova, le proteste dei passeggeri rimasti a terra - Video
Guerriglia Milano, Salvini in Duomo per ringraziare forze dell'ordine - Video
Festa del Cinema di Roma, giorno 7: protagonisti Kasia Smutniak e la serie su Melania Rea - Videonews dalla nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza