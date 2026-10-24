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Principe William rivela: "Da piccolo sognavo di diventare un poliziotto, poi volevo fare il dj"

Il principe è stato ospite a 'The Graham Norton Show', il talk show britannico

Principe William - fotogramma/ipa
Principe William - fotogramma/ipa
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24 ottobre 2026 | 16.40
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

William è l'erede al trono del Regno Unito, ma prima di essere il principe del Galles e di aspirare alla corona, il primogenito di Re Carlo e Lady Diana sognava da piccolo di diventare un poliziotto. Lo ha raccontato lo stesso principe ospite, per la prima volta, a 'The Graham Norton Show', il talk show della BBC. Tra segreti di Buckingham Palace e il forte legame con i tre figli, il principe William non si è sottratto alle curiosità del conduttore e ha svelato qual era il suo sogno da bambino. "Da giovane volevo fare il poliziotto, pensavo di poter diventare un bravo agente", confessa. E non solo. Dopo aver accantonato il sogno della divisa, il principe del Galles ha ammesso di aver immaginato anche una vita da dj, anche se ha subito messo le mani avanti ammettendo "non sono un granché".

L'erede al trono ha poi svelato qual è il suo momento preferito quando stacca dagli impegni ufficiali. "Mi piacciono tanto i film", dice e poi si dichiara "un grande fan di tutto ciò che fa Christopher Nolan", definisce "fantastici" tutti i suoi lungometraggi soprattutto per l'aspetto cupo e introspettivo.

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